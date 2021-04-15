https://ria.ru/20210415/vodoemy-1728552881.html

Власти: четырех человек спасли на водоемах Москвы с начала апреля

Власти: четырех человек спасли на водоемах Москвы с начала апреля

Четырех человек спасли на водоемах Москвы с начала апреля, сообщается в Telegram-канале городского комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-15T10:26

2021-04-15T10:26

2021-04-16T12:28

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москва

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Четырех человек спасли на водоемах Москвы с начала апреля, сообщается в Telegram-канале городского комплекса городского хозяйства."С начала апреля на водоемах столицы спасены четыре человека. Москва-река практически полностью свободна ото льда. На внутренних водоемах лед рыхлый, местами с промоинами. Напоминаем: выход на лед может стать причиной несчастного случая", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства призвали москвичей быть внимательными во время прогулок с домашними животными, не спускать собак с поводка вблизи водоемов.

https://ria.ru/20210413/biryukov-v-moskve-proydut-masshtabnye-protivopavodkovye-ucheniya-1728112189.html

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2021

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москва