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Власти: четырех человек спасли на водоемах Москвы с начала апреля
Власти: четырех человек спасли на водоемах Москвы с начала апреля
Четырех человек спасли на водоемах Москвы с начала апреля, сообщается в Telegram-канале городского комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-15T10:26
2021-04-16T12:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Четырех человек спасли на водоемах Москвы с начала апреля, сообщается в Telegram-канале городского комплекса городского хозяйства."С начала апреля на водоемах столицы спасены четыре человека. Москва-река практически полностью свободна ото льда. На внутренних водоемах лед рыхлый, местами с промоинами. Напоминаем: выход на лед может стать причиной несчастного случая", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства призвали москвичей быть внимательными во время прогулок с домашними животными, не спускать собак с поводка вблизи водоемов.
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Власти: четырех человек спасли на водоемах Москвы с начала апреля

10:26 15.04.2021 (обновлено: 12:28 16.04.2021)
 
© Фото : ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах"Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах
Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах"
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Четырех человек спасли на водоемах Москвы с начала апреля, сообщается в Telegram-канале городского комплекса городского хозяйства.
"С начала апреля на водоемах столицы спасены четыре человека. Москва-река практически полностью свободна ото льда. На внутренних водоемах лед рыхлый, местами с промоинами. Напоминаем: выход на лед может стать причиной несчастного случая", - говорится в сообщении.
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В комплексе городского хозяйства призвали москвичей быть внимательными во время прогулок с домашними животными, не спускать собак с поводка вблизи водоемов.
"С марта были спасены несколько провалившихся в ледяную полынью владельцев собак и их питомцы, одного человека спасти не удалось. Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112", - добавили в ведомстве.
 
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