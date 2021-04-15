Власти: четырех человек спасли на водоемах Москвы с начала апреля
10:26 15.04.2021 (обновлено: 12:28 16.04.2021)
© Фото : ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах"Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах
© Фото : ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах"
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Четырех человек спасли на водоемах Москвы с начала апреля, сообщается в Telegram-канале городского комплекса городского хозяйства.
"С начала апреля на водоемах столицы спасены четыре человека. Москва-река практически полностью свободна ото льда. На внутренних водоемах лед рыхлый, местами с промоинами. Напоминаем: выход на лед может стать причиной несчастного случая", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства призвали москвичей быть внимательными во время прогулок с домашними животными, не спускать собак с поводка вблизи водоемов.
"С марта были спасены несколько провалившихся в ледяную полынью владельцев собак и их питомцы, одного человека спасти не удалось. Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112", - добавили в ведомстве.