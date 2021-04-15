Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/vnukovo-1728421530.html
Во Внуково задержали иностранцев, пытавшихся въехать в Россию за взятку
Во Внуково задержали иностранцев, пытавшихся въехать в Россию за взятку
Спецслужбы пресекли попытку въезда иностранцев через аэропорт Внуково за взятку пограничнику, сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:32
2021-04-15T15:32
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/33316/50/333165062_0:143:3047:1857_1920x0_80_0_0_ab3803d64f5f0fa6d7f8ea19f2e94686.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Спецслужбы пресекли попытку въезда иностранцев через аэропорт Внуково за взятку пограничнику, сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области."В результате проведенных мероприятий при передаче взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин России, который рассчитывал за денежное вознаграждение организовать незаконный въезд в Российскую Федерацию семи граждан одной из стран СНГ", - говорится в сообщении.Другие подробности не приводятся.Отмечается, что в отношении задержанного Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20210311/kriminal-1600716892.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/33316/50/333165062_190:0:2857:2000_1920x0_80_0_0_32c192afe401f5296287df2e7fd34fe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье), происшествия

Во Внуково задержали иностранцев, пытавшихся въехать в Россию за взятку

15:32 15.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкМеждународный терминал аэропорта "Внуково"
Международный терминал аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Спецслужбы пресекли попытку въезда иностранцев через аэропорт Внуково за взятку пограничнику, сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области.
"В результате проведенных мероприятий при передаче взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин России, который рассчитывал за денежное вознаграждение организовать незаконный въезд в Российскую Федерацию семи граждан одной из стран СНГ", - говорится в сообщении.
Попытка дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 10:25
Африканец пытался провезти в Россию сограждан с поддельными документами
Другие подробности не приводятся.
Отмечается, что в отношении задержанного Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Во Владивостоке ветерану, устроившей голодовку, вернули квартиру
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
Лента новостейМолния