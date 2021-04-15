https://ria.ru/20210415/vnukovo-1728421530.html

Во Внуково задержали иностранцев, пытавшихся въехать в Россию за взятку

Во Внуково задержали иностранцев, пытавшихся въехать в Россию за взятку

Спецслужбы пресекли попытку въезда иностранцев через аэропорт Внуково за взятку пограничнику, сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:32

2021-04-15T15:32

2021-04-15T15:32

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Спецслужбы пресекли попытку въезда иностранцев через аэропорт Внуково за взятку пограничнику, сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области."В результате проведенных мероприятий при передаче взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин России, который рассчитывал за денежное вознаграждение организовать незаконный въезд в Российскую Федерацию семи граждан одной из стран СНГ", - говорится в сообщении.Другие подробности не приводятся.Отмечается, что в отношении задержанного Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20210311/kriminal-1600716892.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье), происшествия