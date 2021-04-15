https://ria.ru/20210415/vaktsinatsiya-1728381452.html

В Кремле оценили внутрироссийский спрос на вакцинацию от COVID-19

В Кремле оценили внутрироссийский спрос на вакцинацию от COVID-19

Во внутрироссийском обороте вакцины от COVID-19 достаточно в соответствии со спросом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:37

2021-04-15T12:37

2021-04-15T12:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Во внутрироссийском обороте вакцины от COVID-19 достаточно в соответствии со спросом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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2021

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коронавирус в россии, общество