https://ria.ru/20210415/vaktsinatsiya-1728347744.html

Собянин оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в Москве

Собянин оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди миллиона москвичей, которые сделали прививку от коронавируса, заболевших – считанные единицы. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T09:16

2021-04-15T09:16

2021-04-15T09:17

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди миллиона москвичей, которые сделали прививку от коронавируса, заболевших – считанные единицы.Мэр также призвал москвичей вакцинироваться от коронавируса, чтобы летом жить нормальной жизнью."Все возможности, чтобы защитить себя и своих близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть", - добавил Собянин.

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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