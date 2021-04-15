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Собянин оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в Москве
Собянин оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди миллиона москвичей, которые сделали прививку от коронавируса, заболевших – считанные единицы. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:16
2021-04-15T09:16
2021-04-15T09:17
распространение коронавируса
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здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди миллиона москвичей, которые сделали прививку от коронавируса, заболевших – считанные единицы.Мэр также призвал москвичей вакцинироваться от коронавируса, чтобы летом жить нормальной жизнью."Все возможности, чтобы защитить себя и своих близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть", - добавил Собянин.
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россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество