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Собянин призвал москвичей к вакцинации от коронавируса
Собянин призвал москвичей к вакцинации от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей вакцинироваться от коронавируса, чтобы летом жить нормальной жизнью. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:06
2021-04-15T09:06
2021-04-15T09:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей вакцинироваться от коронавируса, чтобы летом жить нормальной жизнью.
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коронавирус в россии, сергей собянин, общество