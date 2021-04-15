https://ria.ru/20210415/vaktsina-1728364419.html

В МИД Франции оценили решение главы региона о предзаказе "Спутника V

В МИД Франции оценили решение главы региона о предзаказе "Спутника V

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, который сделал предзаказ на... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:16

2021-04-15T11:16

2021-04-15T11:16

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

жан-люк меланшон

the lancet

прованс-альпы-лазурный берег

иль-де-франс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995877_0:104:3077:1835_1920x0_80_0_0_13e13c95ca2e249d3e18ddb7657ed903.jpg

ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, который сделал предзаказ на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".Во вторник глава региона Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на "Спутник V", ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат."Я думаю, это не хорошо и безответственно. Если следовать этой логике, что произойдет? Если каждый регион или каждый департамент, каждый город будет говорить: "У меня есть возможность, я закажу". Что мы будем делать? Будет больше доз вакцин в Нюи-сюр-Сен, чем в Сен-Дени, больше доз в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, чем в Иль-де-Франс. Я считаю, что политика по вакцинации должна быть равной для всех французов", - сказал Бон в эфире радиостанции Radio J.Он отметил, что нужно дождаться мнения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по российской вакцине. "Мы не исключаем (российские вакцину – ред.), надо дождаться оценки европейского регулятора. В нужный момент, возможно, мы ее закажем", - добавил он."Но думаю, что это несерьезно и безответственно создавать различия на нашей национальной территории и уверяться, что заказы не делают из-за геополитического бойкота. Это неправда", - заключил он.Ранее лидер французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон раскритиковал действия правительства, не использующего российскую вакцину", он навал это "вопиющей ошибкой". Он добавил, что Париж давно знал о плюсах "Спутник V", но отказался от него из-за идеологии.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

прованс-альпы-лазурный берег

иль-де-франс

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, жан-люк меланшон, the lancet, прованс-альпы-лазурный берег, иль-де-франс, мид франции‎, париж, в мире