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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210415/vaktsina-1728364419.html
В МИД Франции оценили решение главы региона о предзаказе "Спутника V
В МИД Франции оценили решение главы региона о предзаказе "Спутника V
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, который сделал предзаказ на... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:16
2021-04-15T11:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
жан-люк меланшон
the lancet
прованс-альпы-лазурный берег
иль-де-франс
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ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, который сделал предзаказ на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".Во вторник глава региона Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на "Спутник V", ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат."Я думаю, это не хорошо и безответственно. Если следовать этой логике, что произойдет? Если каждый регион или каждый департамент, каждый город будет говорить: "У меня есть возможность, я закажу". Что мы будем делать? Будет больше доз вакцин в Нюи-сюр-Сен, чем в Сен-Дени, больше доз в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, чем в Иль-де-Франс. Я считаю, что политика по вакцинации должна быть равной для всех французов", - сказал Бон в эфире радиостанции Radio J.Он отметил, что нужно дождаться мнения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по российской вакцине. "Мы не исключаем (российские вакцину – ред.), надо дождаться оценки европейского регулятора. В нужный момент, возможно, мы ее закажем", - добавил он."Но думаю, что это несерьезно и безответственно создавать различия на нашей национальной территории и уверяться, что заказы не делают из-за геополитического бойкота. Это неправда", - заключил он.Ранее лидер французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон раскритиковал действия правительства, не использующего российскую вакцину", он навал это "вопиющей ошибкой". Он добавил, что Париж давно знал о плюсах "Спутник V", но отказался от него из-за идеологии.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, жан-люк меланшон, the lancet, прованс-альпы-лазурный берег, иль-де-франс, мид франции‎, париж, в мире

В МИД Франции оценили решение главы региона о предзаказе "Спутника V

11:16 15.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, который сделал предзаказ на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Во вторник глава региона Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на "Спутник V", ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат.
"Я думаю, это не хорошо и безответственно. Если следовать этой логике, что произойдет? Если каждый регион или каждый департамент, каждый город будет говорить: "У меня есть возможность, я закажу". Что мы будем делать? Будет больше доз вакцин в Нюи-сюр-Сен, чем в Сен-Дени, больше доз в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, чем в Иль-де-Франс. Я считаю, что политика по вакцинации должна быть равной для всех французов", - сказал Бон в эфире радиостанции Radio J.
Он отметил, что нужно дождаться мнения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по российской вакцине. "Мы не исключаем (российские вакцину – ред.), надо дождаться оценки европейского регулятора. В нужный момент, возможно, мы ее закажем", - добавил он.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Но думаю, что это несерьезно и безответственно создавать различия на нашей национальной территории и уверяться, что заказы не делают из-за геополитического бойкота. Это неправда", - заключил он.
Ранее лидер французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон раскритиковал действия правительства, не использующего российскую вакцину", он навал это "вопиющей ошибкой". Он добавил, что Париж давно знал о плюсах "Спутник V", но отказался от него из-за идеологии.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
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