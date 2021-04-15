https://ria.ru/20210415/vaktsina-1728347340.html

Собянин оценил ситуацию с запасами вакцины от коронавируса в Москве

Собянин оценил ситуацию с запасами вакцины от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица полностью обеспечена запасами вакцины от коронавируса. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T09:14

2021-04-15T09:14

2021-04-15T09:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599436644_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_ff73d42e4e1c1a19906b07ab0447f770.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица полностью обеспечена запасами вакцины от коронавируса."Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан – клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику", - написал мэр в своем блоге.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, общество