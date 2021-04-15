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Распространение коронавируса
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Собянин оценил ситуацию с запасами вакцины от коронавируса в Москве
Собянин оценил ситуацию с запасами вакцины от коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица полностью обеспечена запасами вакцины от коронавируса. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:14
2021-04-15T09:14
распространение коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица полностью обеспечена запасами вакцины от коронавируса."Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан – клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику", - написал мэр в своем блоге.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, общество

Собянин оценил ситуацию с запасами вакцины от коронавируса в Москве

09:14 15.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица полностью обеспечена запасами вакцины от коронавируса.
"Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан – клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику", - написал мэр в своем блоге.
 
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