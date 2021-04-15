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Новости Подмосковья
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Родителям в Подмосковье снова разрешат посещать детские утренники
Родителям в Подмосковье снова разрешат посещать детские утренники
Родителям в Подмосковье снова можно посещать утренники в детских садах, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:48
2021-04-15T13:48
новости подмосковья
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общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Родителям в Подмосковье снова можно посещать утренники в детских садах, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.В ведомстве отметили, что в детских садах сохраняется требование проводить мероприятия только в рамках одной группы."Просим всех родителей следовать обязательным требованиям безопасности для посещения дошкольных учреждений: измерять температуру на входе, обрабатывать руки антисептиком, а также не забывать надевать маску", - добавила Каклюгина.
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московская область (подмосковье), общество

Родителям в Подмосковье снова разрешат посещать детские утренники

13:48 15.04.2021
 
© Depositphotos / antiksuУтренник
Утренник - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Depositphotos / antiksu
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Родителям в Подмосковье снова можно посещать утренники в детских садах, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
"В подмосковных детских садах отменяется запрет на посещение родителями праздничных мероприятий. Таким образом все желающие снова могут очно увидеть праздничные мероприятия дошколят. Особенно это актуально для родителей выпускников, от них было больше всего обращений", - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве отметили, что в детских садах сохраняется требование проводить мероприятия только в рамках одной группы.
"Просим всех родителей следовать обязательным требованиям безопасности для посещения дошкольных учреждений: измерять температуру на входе, обрабатывать руки антисептиком, а также не забывать надевать маску", - добавила Каклюгина.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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