https://ria.ru/20210415/utrenik-1728396449.html
Родителям в Подмосковье снова разрешат посещать детские утренники
Родителям в Подмосковье снова разрешат посещать детские утренники
Родителям в Подмосковье снова можно посещать утренники в детских садах, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:48
2021-04-15T13:48
2021-04-15T13:48
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Родителям в Подмосковье снова можно посещать утренники в детских садах, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.В ведомстве отметили, что в детских садах сохраняется требование проводить мероприятия только в рамках одной группы."Просим всех родителей следовать обязательным требованиям безопасности для посещения дошкольных учреждений: измерять температуру на входе, обрабатывать руки антисептиком, а также не забывать надевать маску", - добавила Каклюгина.
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