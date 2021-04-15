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В Киеве опубликовали карту с адресами подземных укрытий
В Киеве опубликовали карту с адресами подземных укрытий
Киевский горсовет опубликовал на своем сайте обновленную интерактивную карту города с указанием адресов, где располагаются подземные укрытия, которыми граждане... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:03
2021-04-15T20:03
2021-04-15T20:03
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КИЕВ, 15 апр – РИА Новости. Киевский горсовет опубликовал на своем сайте обновленную интерактивную карту города с указанием адресов, где располагаются подземные укрытия, которыми граждане могут воспользоваться в случае ЧС техногенного, природного и военного характера."Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны. Фонд включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения. Для удобства информирования населения Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве", - говорится в сообщении на сайте мэрии Киева.Отмечается, что руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.
https://ria.ru/20210411/ukraina-1727679688.html
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