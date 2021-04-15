https://ria.ru/20210415/ukaz-1728422537.html

Байден объяснил конгрессу причину введения санкций против России

Байден объяснил конгрессу причину введения санкций против России

Президент США Джо Байден заявил конгрессу, что его указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц России вызван "чрезвычайной угрозой" национальной... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:36

2021-04-15T15:36

2021-04-15T16:36

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил конгрессу, что его указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц России вызван "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности, исходящей из Москвы, сообщил в четверг Белый дом."Я определил, что обозначенная вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства Российской Федерации, в частности попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических институтов в США и странах-союзниках и партнерах... представляет собой нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны. Кроме того, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову. Салливану заявили, что, если США примут новые антироссийские санкции после слов президента Байдена о намерении улучшить отношения с РФ, Москва отреагирует решительно. Ранее Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

https://ria.ru/20210412/agressiya-1727870267.html

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россия, джо байден, сша, в мире