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Байден объяснил конгрессу причину введения санкций против России
Байден объяснил конгрессу причину введения санкций против России
Президент США Джо Байден заявил конгрессу, что его указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц России вызван "чрезвычайной угрозой" национальной... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:36
2021-04-15T16:36
россия
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил конгрессу, что его указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц России вызван "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности, исходящей из Москвы, сообщил в четверг Белый дом."Я определил, что обозначенная вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства Российской Федерации, в частности попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических институтов в США и странах-союзниках и партнерах... представляет собой нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны. Кроме того, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову. Салливану заявили, что, если США примут новые антироссийские санкции после слов президента Байдена о намерении улучшить отношения с РФ, Москва отреагирует решительно. Ранее Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
https://ria.ru/20210412/agressiya-1727870267.html
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россия, джо байден, сша, в мире

Байден объяснил конгрессу причину введения санкций против России

15:36 15.04.2021 (обновлено: 16:36 15.04.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил конгрессу, что его указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц России вызван "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности, исходящей из Москвы, сообщил в четверг Белый дом.
"Я определил, что обозначенная вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства Российской Федерации, в частности попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических институтов в США и странах-союзниках и партнерах... представляет собой нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
Граффити с изображение статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны. Кроме того, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову. Салливану заявили, что, если США примут новые антироссийские санкции после слов президента Байдена о намерении улучшить отношения с РФ, Москва отреагирует решительно. Ранее Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.
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