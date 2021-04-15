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Туризм
https://ria.ru/20210415/turtsiya-1728427425.html
В Турции надеются на досрочную отмену ограничения полетов из России
В Турции надеются на досрочную отмену ограничения полетов из России
Ограничение авиасообщения с Турцией со стороны России принесет большие убытки стамбульским отелям, в турецкой туристической отрасли надеются на досрочную отмену РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:42
2021-04-15T17:42
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татьяна голикова
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АНКАРА, 15 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Ограничение авиасообщения с Турцией со стороны России принесет большие убытки стамбульским отелям, в турецкой туристической отрасли надеются на досрочную отмену этих мер, заявил РИА Новости глава комитета туризма и гостиничного дела Торговой палаты Стамбула Айдын Караджабай.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 12 апреля сообщила, что оперштаб принял решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня."От ограничения полетов значительно пострадают наши отели, которые сейчас работают в основном на прием россиян. Гостиницы, которые рассматривали возможность открытия к началу мая, откладывают его, а те, кто открылся, снова закрываются. Это решение стало для нас плохой новостью. Надеюсь, что оно будет пересмотрено до 1 июня", — сказал собеседник агентства.Ранее Караджабай сообщил РИА Новости, что около 80 процентов стамбульских отелей закрыты в настоящее время из-за пандемии, тяжелую ситуацию в гостиничной сфере отчасти облегчают российские туристы.В среду, 14 апреля, Минздрав Турции сообщил, что страна снова обновила максимум по суточному приросту заболеваемости коронавирусной инфекцией с начала пандемии. На этот раз данный показатель составил 62 797 случаев заражения, также зафиксировано 279 летальных случаев.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, самолеты, новости - туризм, татьяна голикова, турция

В Турции надеются на досрочную отмену ограничения полетов из России

17:42 15.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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АНКАРА, 15 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Ограничение авиасообщения с Турцией со стороны России принесет большие убытки стамбульским отелям, в турецкой туристической отрасли надеются на досрочную отмену этих мер, заявил РИА Новости глава комитета туризма и гостиничного дела Торговой палаты Стамбула Айдын Караджабай.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 12 апреля сообщила, что оперштаб принял решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
"От ограничения полетов значительно пострадают наши отели, которые сейчас работают в основном на прием россиян. Гостиницы, которые рассматривали возможность открытия к началу мая, откладывают его, а те, кто открылся, снова закрываются. Это решение стало для нас плохой новостью. Надеюсь, что оно будет пересмотрено до 1 июня", — сказал собеседник агентства.
Ранее Караджабай сообщил РИА Новости, что около 80 процентов стамбульских отелей закрыты в настоящее время из-за пандемии, тяжелую ситуацию в гостиничной сфере отчасти облегчают российские туристы.
В среду, 14 апреля, Минздрав Турции сообщил, что страна снова обновила максимум по суточному приросту заболеваемости коронавирусной инфекцией с начала пандемии. На этот раз данный показатель составил 62 797 случаев заражения, также зафиксировано 279 летальных случаев.
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