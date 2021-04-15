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Онлайн-конференция о работе цирков России в новом сезоне
Онлайн-конференция о работе цирков России в новом сезоне
20 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная планам российских цирков в новом сезоне.
2021-04-15T16:29
2021-04-15T16:29
анонсы
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Задать вопросУчастники:- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- генеральный директор ФКП "Российская государственная цирковая компания" Сергей БЕЛЯКОВ;- генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард ЗАПАШНЫЙ;- художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд ЗАПАШНЫЙ.В рамках мероприятия будет подписано соглашение о трехстороннем сотрудничестве между МИА "Россия сегодня", ГУП г. Москвы "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" и ФКП "Российская государственная цирковая компания".Как артисты и цирковые животные пережили период пандемии? Какие новые звезды появились? Какие новые программы готовят в цирке? Как будет проходить празднование 50-летия Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского? Что ожидать зрителю в новом сезоне? Запланированы ли гастроли зарубежных цирков?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о работе цирков России в новом сезоне

16:29 15.04.2021
 
Читать ria.ru в
20 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная планам российских цирков в новом сезоне.
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Участники:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- генеральный директор ФКП "Российская государственная цирковая компания" Сергей БЕЛЯКОВ;
- генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард ЗАПАШНЫЙ;
- художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд ЗАПАШНЫЙ.

В рамках мероприятия будет подписано соглашение о трехстороннем сотрудничестве между МИА "Россия сегодня", ГУП г. Москвы "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" и ФКП "Российская государственная цирковая компания".
Как артисты и цирковые животные пережили период пандемии? Какие новые звезды появились? Какие новые программы готовят в цирке? Как будет проходить празднование 50-летия Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского? Что ожидать зрителю в новом сезоне? Запланированы ли гастроли зарубежных цирков?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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