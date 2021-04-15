Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/tekhnologii-1728407926.html
Новосибирское Минцифры вошло в ассоциацию распространителей AI-технологий
Новосибирское Минцифры вошло в ассоциацию распространителей AI-технологий
В среду 14 апреля на площадке ЦСР прошел круглый стол, посвященный работе единых телефонных центров. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:44
2021-04-15T14:44
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728410579_0:43:690:431_1920x0_80_0_0_7808e5e051fa455309d1e9ec8487983a.jpg
МОСКВА, 15 апр - Медиацентр ЦСР. В среду 14 апреля на площадке ЦСР прошел круглый стол, посвященный работе единых телефонных центров. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о вступлении Минцифры Новосибирской области в ассоциацию по вопросам распространения технологий искусственного интеллекта в публичном секторе. Документ подписали президент ЦСР Владислав Онищенко и министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.Главной целью соглашения станет разработка, внедрение и использование в публичном секторе технологий искусственного интеллекта (AI), которые будут способствовать повышению благосостояния и качества жизни граждан, достижению высоких темпов экономического роста и решению других актуальных задач."Развитие искусственного интеллекта является одним из ключевых направлений цифровой трансформации – национальной цели развития России. В Новосибирской области уже проделана значительная работа по внедрению AI-технологий, среди разработок – интеллектуальный голосовой помощник, робот Николай, работающий в МФЦ и в сфере здравоохранения. Присоединение к ассоциации открывает дополнительные возможности как для нашего региона, так и для других субъектов нашей страны, на которые могут тиражироваться успешные новосибирские решения", – отметил Дюбанов. Министр также обратил внимание на важность взаимодействия и обмена лучшими практиками между регионами в части построения лингвистических моделей при обслуживании граждан с помощью систем голосового самообслуживания.Руководитель направления "Цифровое развитие" ЦСР Александр Малахов поделился: "Цель работы нашей ассоциации — это перевод внедрения технологий ИИ в государственном управлении из состояния "хайпа" и огульных проектов в зрелое состояние понимания возможностей, ограничений, реально работающих решений и практик", – сказал эксперт.Участниками соглашения являются органы власти, организации публичного сектора, экспертные организации и компании, ведущие деятельность в сфере AI-технологий.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728410579_113:0:690:433_1920x0_80_0_0_0b1ac0d759cd15855f4a044893fad2e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

Новосибирское Минцифры вошло в ассоциацию распространителей AI-технологий

14:44 15.04.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Новосибирской областиПрезидент ЦСР Владислав Онищенко и министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов во время церемонии подписания соглашения
Президент ЦСР Владислав Онищенко и министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов во время церемонии подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : пресс-служба правительства Новосибирской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - Медиацентр ЦСР. В среду 14 апреля на площадке ЦСР прошел круглый стол, посвященный работе единых телефонных центров. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о вступлении Минцифры Новосибирской области в ассоциацию по вопросам распространения технологий искусственного интеллекта в публичном секторе. Документ подписали президент ЦСР Владислав Онищенко и министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.
Главной целью соглашения станет разработка, внедрение и использование в публичном секторе технологий искусственного интеллекта (AI), которые будут способствовать повышению благосостояния и качества жизни граждан, достижению высоких темпов экономического роста и решению других актуальных задач.
"Развитие искусственного интеллекта является одним из ключевых направлений цифровой трансформации – национальной цели развития России. В Новосибирской области уже проделана значительная работа по внедрению AI-технологий, среди разработок – интеллектуальный голосовой помощник, робот Николай, работающий в МФЦ и в сфере здравоохранения. Присоединение к ассоциации открывает дополнительные возможности как для нашего региона, так и для других субъектов нашей страны, на которые могут тиражироваться успешные новосибирские решения", – отметил Дюбанов.
Министр также обратил внимание на важность взаимодействия и обмена лучшими практиками между регионами в части построения лингвистических моделей при обслуживании граждан с помощью систем голосового самообслуживания.
Руководитель направления "Цифровое развитие" ЦСР Александр Малахов поделился: "Цель работы нашей ассоциации — это перевод внедрения технологий ИИ в государственном управлении из состояния "хайпа" и огульных проектов в зрелое состояние понимания возможностей, ограничений, реально работающих решений и практик", – сказал эксперт.
Участниками соглашения являются органы власти, организации публичного сектора, экспертные организации и компании, ведущие деятельность в сфере AI-технологий.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния