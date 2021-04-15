https://ria.ru/20210415/tekhnologii-1728407926.html

Новосибирское Минцифры вошло в ассоциацию распространителей AI-технологий

Новосибирское Минцифры вошло в ассоциацию распространителей AI-технологий

В среду 14 апреля на площадке ЦСР прошел круглый стол, посвященный работе единых телефонных центров. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:44

2021-04-15T14:44

2021-04-15T14:44

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МОСКВА, 15 апр - Медиацентр ЦСР. В среду 14 апреля на площадке ЦСР прошел круглый стол, посвященный работе единых телефонных центров. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о вступлении Минцифры Новосибирской области в ассоциацию по вопросам распространения технологий искусственного интеллекта в публичном секторе. Документ подписали президент ЦСР Владислав Онищенко и министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.Главной целью соглашения станет разработка, внедрение и использование в публичном секторе технологий искусственного интеллекта (AI), которые будут способствовать повышению благосостояния и качества жизни граждан, достижению высоких темпов экономического роста и решению других актуальных задач."Развитие искусственного интеллекта является одним из ключевых направлений цифровой трансформации – национальной цели развития России. В Новосибирской области уже проделана значительная работа по внедрению AI-технологий, среди разработок – интеллектуальный голосовой помощник, робот Николай, работающий в МФЦ и в сфере здравоохранения. Присоединение к ассоциации открывает дополнительные возможности как для нашего региона, так и для других субъектов нашей страны, на которые могут тиражироваться успешные новосибирские решения", – отметил Дюбанов. Министр также обратил внимание на важность взаимодействия и обмена лучшими практиками между регионами в части построения лингвистических моделей при обслуживании граждан с помощью систем голосового самообслуживания.Руководитель направления "Цифровое развитие" ЦСР Александр Малахов поделился: "Цель работы нашей ассоциации — это перевод внедрения технологий ИИ в государственном управлении из состояния "хайпа" и огульных проектов в зрелое состояние понимания возможностей, ограничений, реально работающих решений и практик", – сказал эксперт.Участниками соглашения являются органы власти, организации публичного сектора, экспертные организации и компании, ведущие деятельность в сфере AI-технологий.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы