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Жительница Ярославской области ответит в суде за убийство соседской кошки
Жительница Ярославской области ответит в суде за убийство соседской кошки
Жительница Ярославской области ответит в суде за то, что забила кочергой и поленом до смерти соседскую беременную кошку, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:08
2021-04-15T12:08
2021-04-15T12:08
россия
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Жительница Ярославской области ответит в суде за то, что забила кочергой и поленом до смерти соседскую беременную кошку, сообщило УМВД по региону.Инцидент произошел в Брейтовском районе области.Обвиняемая пояснила сотрудникам полиции, что во двор ее дома постоянно приходили соседские кошки, из-за чего между соседями ранее происходили конфликты, но ситуация не менялась, отмечает УМВД. В этот вечер, по словам женщины, она увидела, что пришла соседская кошка и обижала их домашнюю кошку, она решила поймать животное и проучить."Как пояснила хозяйка погибшей кошки, она пошла искать пропавшее животное и нашла изуродованный труп кошки в мешке у соседского дома. При этом она испытала сильный стресс, который привел к ухудшению здоровья, ей пришлось обратиться за медпомощью", - сообщает полиция.Отмечается, что в ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину полностью признала. Она предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, согласно УК РФ - лишение свободы на срок до трех лет.
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россия, ярославская область, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости.
Жительница Ярославской области
ответит в суде за то, что забила кочергой и поленом до смерти соседскую беременную кошку, сообщило УМВД по региону.
Инцидент произошел в Брейтовском районе области.
"В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемая 25.02.2021 года вечером, находясь на веранде своего дома, используя кочергу и полено, жестоко обращалась с животным, что повлекло его гибель. Погибшая кошка, которая вскоре должна была окотиться, принадлежала соседке обвиняемой", - говорится в сообщении.
Обвиняемая пояснила сотрудникам полиции, что во двор ее дома постоянно приходили соседские кошки, из-за чего между соседями ранее происходили конфликты, но ситуация не менялась, отмечает УМВД. В этот вечер, по словам женщины, она увидела, что пришла соседская кошка и обижала их домашнюю кошку, она решила поймать животное и проучить.
"Как пояснила хозяйка погибшей кошки, она пошла искать пропавшее животное и нашла изуродованный труп кошки в мешке у соседского дома. При этом она испытала сильный стресс, который привел к ухудшению здоровья, ей пришлось обратиться за медпомощью", - сообщает полиция.
Отмечается, что в ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину полностью признала. Она предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, согласно УК РФ
- лишение свободы на срок до трех лет.