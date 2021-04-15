https://ria.ru/20210415/sud-1728375755.html

Жительница Ярославской области ответит в суде за убийство соседской кошки

Жительница Ярославской области ответит в суде за убийство соседской кошки

Жительница Ярославской области ответит в суде за то, что забила кочергой и поленом до смерти соседскую беременную кошку, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:08

2021-04-15T12:08

2021-04-15T12:08

россия

ярославская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Жительница Ярославской области ответит в суде за то, что забила кочергой и поленом до смерти соседскую беременную кошку, сообщило УМВД по региону.Инцидент произошел в Брейтовском районе области.Обвиняемая пояснила сотрудникам полиции, что во двор ее дома постоянно приходили соседские кошки, из-за чего между соседями ранее происходили конфликты, но ситуация не менялась, отмечает УМВД. В этот вечер, по словам женщины, она увидела, что пришла соседская кошка и обижала их домашнюю кошку, она решила поймать животное и проучить."Как пояснила хозяйка погибшей кошки, она пошла искать пропавшее животное и нашла изуродованный труп кошки в мешке у соседского дома. При этом она испытала сильный стресс, который привел к ухудшению здоровья, ей пришлось обратиться за медпомощью", - сообщает полиция.Отмечается, что в ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину полностью признала. Она предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, согласно УК РФ - лишение свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20210414/koshka-1728307951.html

россия

ярославская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ярославская область, происшествия