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Байден считает стабильные отношения с Россией возможными

Байден считает стабильные отношения с Россией возможными

Президент США Джо Байден считает, что отношения между Россией и США могут быть стабильными и предсказуемыми, заявил советник американского президента по... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:20

2021-04-15T15:20

2021-04-15T15:20

джейк салливан

россия

джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что отношения между Россией и США могут быть стабильными и предсказуемыми, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.

https://ria.ru/20210415/frantsuzy-1728416883.html

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2021

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джейк салливан, россия, джо байден, сша, в мире