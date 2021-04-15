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Байден считает стабильные отношения с Россией возможными
Байден считает стабильные отношения с Россией возможными
Президент США Джо Байден считает, что отношения между Россией и США могут быть стабильными и предсказуемыми, заявил советник американского президента по... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:20
2021-04-15T15:20
джейк салливан
россия
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что отношения между Россией и США могут быть стабильными и предсказуемыми, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
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джейк салливан, россия, джо байден, сша, в мире

Байден считает стабильные отношения с Россией возможными

15:20 15.04.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что отношения между Россией и США могут быть стабильными и предсказуемыми, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.

"Как он говорил ранее на этой неделе президенту (России Владимиру – ред.) Путину, его целью является предоставить значительный и убедительный ответ, но не обострить ситуацию. Он уверен, что США и Россия могут иметь стабильные и предсказуемые отношения, что существуют сферы, где мы можем работать вместе", - сказал Салливан в разговоре с телеканалом CNN.

Люди держат флаг Франции - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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