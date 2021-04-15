https://ria.ru/20210415/ssha-1728413235.html

WP рассказала о новых санкциях США против России

WP рассказала о новых санкциях США против России

Администрация Джо Байдена намерена наложить санкции на шесть российских компаний, которые якобы поддерживают хакерские операции российских спецслужб, сообщает... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:50

2021-04-15T14:50

2021-04-15T15:14

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россия

сша

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Администрация Джо Байдена намерена наложить санкции на шесть российских компаний, которые якобы поддерживают хакерские операции российских спецслужб, сообщает газета Washington Рost.По словам неназванных официальных лиц, шесть фирм по обеспечению кибербезопасности, на которые планируется наложить санкции, в какой-то мере способствовали хакерским атакам, которые, по утверждениям издания, были совершены российским правительством. Как пишет издание, некоторые из них предоставляли экспертные услуги, другие разрабатывали инструменты, которые позволяют спецслужбам получить доступ к определенным сетям.Кроме того, сообщается, что власти США вышлют 10 сотрудников спецслужб РФ, работающих в США под дипломатическим прикрытием.Меры будут объявлены в четверг."Ожидается, что европейские союзники и НАТО выступят с заявлениями о поддержке после заявления Белого дома, хотя они не планируют вводить собственные новые санкции", - пишет газета.Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что в случае введения США новых санкций против России наша страна не оставит их без ответа, при высылке наших дипломатов последует зеркальный ответ "по соответствующим позициям".

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

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владимир джабаров, россия, сша, в мире