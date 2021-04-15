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WP рассказала о новых санкциях США против России
WP рассказала о новых санкциях США против России
Администрация Джо Байдена намерена наложить санкции на шесть российских компаний, которые якобы поддерживают хакерские операции российских спецслужб, сообщает... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:50
2021-04-15T15:14
владимир джабаров
россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Администрация Джо Байдена намерена наложить санкции на шесть российских компаний, которые якобы поддерживают хакерские операции российских спецслужб, сообщает газета Washington Рost.По словам неназванных официальных лиц, шесть фирм по обеспечению кибербезопасности, на которые планируется наложить санкции, в какой-то мере способствовали хакерским атакам, которые, по утверждениям издания, были совершены российским правительством. Как пишет издание, некоторые из них предоставляли экспертные услуги, другие разрабатывали инструменты, которые позволяют спецслужбам получить доступ к определенным сетям.Кроме того, сообщается, что власти США вышлют 10 сотрудников спецслужб РФ, работающих в США под дипломатическим прикрытием.Меры будут объявлены в четверг."Ожидается, что европейские союзники и НАТО выступят с заявлениями о поддержке после заявления Белого дома, хотя они не планируют вводить собственные новые санкции", - пишет газета.Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что в случае введения США новых санкций против России наша страна не оставит их без ответа, при высылке наших дипломатов последует зеркальный ответ "по соответствующим позициям".
https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html
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владимир джабаров, россия, сша, в мире

WP рассказала о новых санкциях США против России

14:50 15.04.2021 (обновлено: 15:14 15.04.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Администрация Джо Байдена намерена наложить санкции на шесть российских компаний, которые якобы поддерживают хакерские операции российских спецслужб, сообщает газета Washington Рost.
По словам неназванных официальных лиц, шесть фирм по обеспечению кибербезопасности, на которые планируется наложить санкции, в какой-то мере способствовали хакерским атакам, которые, по утверждениям издания, были совершены российским правительством. Как пишет издание, некоторые из них предоставляли экспертные услуги, другие разрабатывали инструменты, которые позволяют спецслужбам получить доступ к определенным сетям.
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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Кроме того, сообщается, что власти США вышлют 10 сотрудников спецслужб РФ, работающих в США под дипломатическим прикрытием.
Меры будут объявлены в четверг.
"Ожидается, что европейские союзники и НАТО выступят с заявлениями о поддержке после заявления Белого дома, хотя они не планируют вводить собственные новые санкции", - пишет газета.
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Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что в случае введения США новых санкций против России наша страна не оставит их без ответа, при высылке наших дипломатов последует зеркальный ответ "по соответствующим позициям".
 
Владимир ДжабаровРоссияСШАВ мире
 
 
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