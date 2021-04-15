https://ria.ru/20210415/sotrudniki-1728346125.html

Названа категория людей, работающая лучше других

Названа категория людей, работающая лучше других

Сотрудниками, которые работают наиболее эффективно, оказались женщины старше 40 лет, свидетельствуют данные исследования сервиса Зарплата.ру, проведенного для... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T09:05

2021-04-15T09:05

2021-04-15T09:05

россия

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сотрудниками, которые работают наиболее эффективно, оказались женщины старше 40 лет, свидетельствуют данные исследования сервиса Зарплата.ру, проведенного для РИА Новости.В общем числе сотрудников российских компаний представительницы данной возрастной группы занимают 16%, из них 58% женщин трудятся на этом месте работы от трех и более лет – при этом их доход на 19% ниже, чем у мужчин и более молодых коллег женского пола.Данная возрастная категория отличается стабильностью – в среднем они работают в компаниях от 2 до 5 лет и просят повышения по должности и прибавку к зарплате вдвое реже более молодых коллег.В России больше всего женщин старше 40 заняты в торговле (21%), образовании (15%), здравоохранении (13%), сфере гостиничного дела и общепита (7%). Больше всего сотрудниц этой возрастной категории трудится в Московской области (18%), меньше всего - в Республике Чечня и Дагестане (по 1%).При этом опрос показал, что в целом только 21% российских компаний готовы нанимать кандидатов старше 40 лет, а наиболее охотно бизнес рассматривает соискателей 25-40 лет - эту возрастную группу выбрали 88% респондентов. 49% респондентов считают, что возраст сотрудника влияет на работоспособность и способность обучаться.

https://ria.ru/20210410/rabota-1727684108.html

https://ria.ru/20210330/len-1603374255.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), общество