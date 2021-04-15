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Мособлдума и прокуратура МО подписали соглашение о сотрудничестве

Мособлдума и прокуратура МО подписали соглашение о сотрудничестве

Московская областная дума и прокуратура региона подписали соглашение о сотрудничестве на год с возможностью продления. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:31

2021-04-15T19:31

2021-04-15T19:31

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Московская областная дума и прокуратура региона подписали соглашение о сотрудничестве на год с возможностью продления. Об этом сообщил телеканал "360".Соглашение заключили на 144-м заседании Мособлдумы.Теперь стороны будут взаимодействовать по нескольким направлениям. Дума и прокуратура смогут обмениваться внутренней информацией, создавать рабочие группы, разрабатывать общие программы."Для нас, депутатов областного парламента, приоритетной задачей остается повышение качества принимаемых законов", — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.За VI созыв парламент принял около 20 законов, которые были внесены прокурором. В будущем фокус внимания направят на поддержку многодетных семей, детей-сирот, а также безопасность на социальных объектах и питание в школах."Сегодня совместных решений требует и вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками. Нам нужна единая взвешенная позиция", — отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская областная дума, московская область (подмосковье)