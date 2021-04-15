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Мособлдума и прокуратура МО подписали соглашение о сотрудничестве
Мособлдума и прокуратура МО подписали соглашение о сотрудничестве
Московская областная дума и прокуратура региона подписали соглашение о сотрудничестве на год с возможностью продления. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:31
2021-04-15T19:31
2021-04-15T19:31
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Московская областная дума и прокуратура региона подписали соглашение о сотрудничестве на год с возможностью продления. Об этом сообщил телеканал "360".Соглашение заключили на 144-м заседании Мособлдумы.Теперь стороны будут взаимодействовать по нескольким направлениям. Дума и прокуратура смогут обмениваться внутренней информацией, создавать рабочие группы, разрабатывать общие программы."Для нас, депутатов областного парламента, приоритетной задачей остается повышение качества принимаемых законов", — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.За VI созыв парламент принял около 20 законов, которые были внесены прокурором. В будущем фокус внимания направят на поддержку многодетных семей, детей-сирот, а также безопасность на социальных объектах и питание в школах."Сегодня совместных решений требует и вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками. Нам нужна единая взвешенная позиция", — отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская областная дума, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Московская областная дума и прокуратура региона подписали соглашение о сотрудничестве на год с возможностью продления. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Соглашение заключили на 144-м заседании Мособлдумы.
Теперь стороны будут взаимодействовать по нескольким направлениям. Дума и прокуратура смогут обмениваться внутренней информацией, создавать рабочие группы, разрабатывать общие программы.
"Для нас, депутатов областного парламента, приоритетной задачей остается повышение качества принимаемых законов", — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
За VI созыв парламент принял около 20 законов, которые были внесены прокурором. В будущем фокус внимания направят на поддержку многодетных семей, детей-сирот, а также безопасность на социальных объектах и питание в школах.
"Сегодня совместных решений требует и вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками. Нам нужна единая взвешенная позиция", — отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин.