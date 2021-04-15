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Скворцова рассказала, как переболела COVID-19
Скворцова рассказала, как переболела COVID-19
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что переболела коронавирусом в октябре, антитела в настоящее время есть,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:08
2021-04-15T14:08
2021-04-15T14:41
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
распространение коронавируса
вероника скворцова
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что переболела коронавирусом в октябре, антитела в настоящее время есть, вакцинация пока не нужна, но члены её семьи привились."Я переболела коронавирусом, переболела в конце октября - начале ноября и пока имею высокий титр вируснейтрализующих антител и имею клеточный иммунитет, поэтому пока у меня потребности такой нет",- сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, привилась ли она от COVID-19.Она уточнила, что близкие, члены ее семьи привились от коронавируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вероника скворцова