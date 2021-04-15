https://ria.ru/20210415/skvortsova-1728404671.html

Скворцова рассказала, как переболела COVID-19

Скворцова рассказала, как переболела COVID-19

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что переболела коронавирусом в октябре, антитела в настоящее время есть,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:08

2021-04-15T14:08

2021-04-15T14:41

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

распространение коронавируса

вероника скворцова

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что переболела коронавирусом в октябре, антитела в настоящее время есть, вакцинация пока не нужна, но члены её семьи привились."Я переболела коронавирусом, переболела в конце октября - начале ноября и пока имею высокий титр вируснейтрализующих антител и имею клеточный иммунитет, поэтому пока у меня потребности такой нет",- сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, привилась ли она от COVID-19.Она уточнила, что близкие, члены ее семьи привились от коронавируса.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вероника скворцова