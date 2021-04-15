Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/serbiya-1728385646.html
Посол в Белграде рассказал о долгах Сербии перед Россией
Посол в Белграде рассказал о долгах Сербии перед Россией
Сербии осталось выплатить России по долгам Союзной Республики Югославии 46 миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости российский посол Александр... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:53
2021-04-15T15:45
югославия
россия
александр боцан-харченко
всемирный банк
сербия
долг
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_18971c699fcac4941590c90462501862.jpg
БЕЛГРАД, 15 апр – РИА Новости. Сербии осталось выплатить России по долгам Союзной Республики Югославии 46 миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости российский посол Александр Боцан-Харченко."В первой половине марта этого года руководителями министерств финансов двух стран было подписано межправсоглашение об урегулировании задолженности Сербии перед Россией по обязательствам бывшей Союзной Республики Югославии. Оставшаяся сумма – порядка 46 миллионов долларов – будет в ближайшие годы выплачена в соответствии с согласованным сторонами графиком", - сказал посол.Союзная Республика Югославия (СРЮ) была создана в 1992 году после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ), состояла из Сербии и Черногории. СРЮ просуществовала до 2003 года, когда была преобразована в Государственный союз Сербии и Черногории.Отвечая на вопрос по опубликованной в марте этого года статистике Всемирного банка, который по состоянию на 2019 год поставил Сербию на 9-е место в списке российских должников, Боцан-Харченко отметил, что никогда проблем с сербским долгом не было."Проблемы с задолженностью никогда не было, не являлось это и сдерживающим фактором", - подчеркнул он."Что до обязательств Белграда в связи с российскими госкредитами на реализацию инфраструктурных проектов по линии ОАО "РЖД" – первого кредита на 800 миллионов долларов и второго на 172,5 миллиона евро – а также в связи с российским госкредитом для покрытия бюджетного дефицита Сербии на 500 миллионов долларов, который был одобрен в 2013 году, то нет никаких оснований сомневаться в том, что они будут выполнены", - отметил Боцан-Харченко.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20200623/1573354877.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/dolg-1603593555.html
югославия
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_cdc17f498829c49ba92ded081da8b998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
югославия, россия, александр боцан-харченко, всемирный банк, сербия, долг, экономика

Посол в Белграде рассказал о долгах Сербии перед Россией

12:53 15.04.2021 (обновлено: 15:45 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 15 апр – РИА Новости. Сербии осталось выплатить России по долгам Союзной Республики Югославии 46 миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости российский посол Александр Боцан-Харченко.
"В первой половине марта этого года руководителями министерств финансов двух стран было подписано межправсоглашение об урегулировании задолженности Сербии перед Россией по обязательствам бывшей Союзной Республики Югославии. Оставшаяся сумма – порядка 46 миллионов долларов – будет в ближайшие годы выплачена в соответствии с согласованным сторонами графиком", - сказал посол.
Президент Сербии Александр Вучич вручает президенту РФ Владимиру Путину книгу Моя прекрасная Сербия во время встречи в Москве. 2 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня 2020, 18:32
Межгосударственные отношения России и Сербии
Союзная Республика Югославия (СРЮ) была создана в 1992 году после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ), состояла из Сербии и Черногории. СРЮ просуществовала до 2003 года, когда была преобразована в Государственный союз Сербии и Черногории.
Отвечая на вопрос по опубликованной в марте этого года статистике Всемирного банка, который по состоянию на 2019 год поставил Сербию на 9-е место в списке российских должников, Боцан-Харченко отметил, что никогда проблем с сербским долгом не было.
"Проблемы с задолженностью никогда не было, не являлось это и сдерживающим фактором", - подчеркнул он.
Доллары - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 12:01Сказано в эфире
Эксперт оценил шансы на возвращение России долгов другими странами
"Что до обязательств Белграда в связи с российскими госкредитами на реализацию инфраструктурных проектов по линии ОАО "РЖД" – первого кредита на 800 миллионов долларов и второго на 172,5 миллиона евро – а также в связи с российским госкредитом для покрытия бюджетного дефицита Сербии на 500 миллионов долларов, который был одобрен в 2013 году, то нет никаких оснований сомневаться в том, что они будут выполнены", - отметил Боцан-Харченко.
Читайте полный текст интервью >>
 
ЮгославияРоссияАлександр Боцан-ХарченкоВсемирный банкСербияДолгЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния