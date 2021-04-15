https://ria.ru/20210415/serbiya-1728385646.html

Посол в Белграде рассказал о долгах Сербии перед Россией

Посол в Белграде рассказал о долгах Сербии перед Россией

Сербии осталось выплатить России по долгам Союзной Республики Югославии 46 миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости российский посол Александр... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:53

2021-04-15T12:53

2021-04-15T15:45

югославия

россия

александр боцан-харченко

всемирный банк

сербия

долг

экономика

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БЕЛГРАД, 15 апр – РИА Новости. Сербии осталось выплатить России по долгам Союзной Республики Югославии 46 миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости российский посол Александр Боцан-Харченко."В первой половине марта этого года руководителями министерств финансов двух стран было подписано межправсоглашение об урегулировании задолженности Сербии перед Россией по обязательствам бывшей Союзной Республики Югославии. Оставшаяся сумма – порядка 46 миллионов долларов – будет в ближайшие годы выплачена в соответствии с согласованным сторонами графиком", - сказал посол.Союзная Республика Югославия (СРЮ) была создана в 1992 году после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ), состояла из Сербии и Черногории. СРЮ просуществовала до 2003 года, когда была преобразована в Государственный союз Сербии и Черногории.Отвечая на вопрос по опубликованной в марте этого года статистике Всемирного банка, который по состоянию на 2019 год поставил Сербию на 9-е место в списке российских должников, Боцан-Харченко отметил, что никогда проблем с сербским долгом не было."Проблемы с задолженностью никогда не было, не являлось это и сдерживающим фактором", - подчеркнул он."Что до обязательств Белграда в связи с российскими госкредитами на реализацию инфраструктурных проектов по линии ОАО "РЖД" – первого кредита на 800 миллионов долларов и второго на 172,5 миллиона евро – а также в связи с российским госкредитом для покрытия бюджетного дефицита Сербии на 500 миллионов долларов, который был одобрен в 2013 году, то нет никаких оснований сомневаться в том, что они будут выполнены", - отметил Боцан-Харченко.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20200623/1573354877.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/dolg-1603593555.html

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югославия, россия, александр боцан-харченко, всемирный банк, сербия, долг, экономика