Посол в Белграде рассказал о долгах Сербии перед Россией
12:53 15.04.2021 (обновлено: 15:45 15.04.2021)
БЕЛГРАД, 15 апр – РИА Новости. Сербии осталось выплатить России по долгам Союзной Республики Югославии 46 миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости российский посол Александр Боцан-Харченко.
"В первой половине марта этого года руководителями министерств финансов двух стран было подписано межправсоглашение об урегулировании задолженности Сербии перед Россией по обязательствам бывшей Союзной Республики Югославии. Оставшаяся сумма – порядка 46 миллионов долларов – будет в ближайшие годы выплачена в соответствии с согласованным сторонами графиком", - сказал посол.
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Союзная Республика Югославия (СРЮ) была создана в 1992 году после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ), состояла из Сербии и Черногории. СРЮ просуществовала до 2003 года, когда была преобразована в Государственный союз Сербии и Черногории.
Отвечая на вопрос по опубликованной в марте этого года статистике Всемирного банка, который по состоянию на 2019 год поставил Сербию на 9-е место в списке российских должников, Боцан-Харченко отметил, что никогда проблем с сербским долгом не было.
"Проблемы с задолженностью никогда не было, не являлось это и сдерживающим фактором", - подчеркнул он.
"Что до обязательств Белграда в связи с российскими госкредитами на реализацию инфраструктурных проектов по линии ОАО "РЖД" – первого кредита на 800 миллионов долларов и второго на 172,5 миллиона евро – а также в связи с российским госкредитом для покрытия бюджетного дефицита Сербии на 500 миллионов долларов, который был одобрен в 2013 году, то нет никаких оснований сомневаться в том, что они будут выполнены", - отметил Боцан-Харченко.