https://ria.ru/20210415/segnetoelektriki-1728412433.html

Ученые использовали новое состояние материи для хранения данных

Ученые использовали новое состояние материи для хранения данных

Американские и чешские физики изучили механизм образования полярных вихрей в сегнетоэлектриках и доказали, что этим новым состоянием материи можно управлять с... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:49

2021-04-15T14:49

2021-04-15T14:49

наука

атомы

физика

чехия

сша

технологии

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Американские и чешские физики изучили механизм образования полярных вихрей в сегнетоэлектриках и доказали, что этим новым состоянием материи можно управлять с помощью электрического поля. По мнению авторов, это открытие поможет создать сверхбыстрые устройства для хранения и обработки информации. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Традиционно в устройствах хранения данных используют полупроводники и магнитные материалы. Но в сегодняшнем мире высокоскоростных вычислений и широкополосных сетей постоянно требуются новые способы обработки и хранения информации. В последние годы в центре внимания инженеров и ученых оказались сегнетоэлектрики — кристаллические материалы, обладающие спонтанной поляризацией, ориентацию которой можно менять посредством внешнего электрического поля. В 2016 году в структуре сегнетоэлектриков открыли спиральные группы атомов — полярные вихри. Теперь физики из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США в сотрудничестве с коллегами из Института физики Чешской академии наук доказали, что структуры на основе сегнетоэлектрических решеток, построенные не на электронном спине, а на электрической поляризации, весьма перспективны для быстрой и универсальной обработки и хранения данных, так как их топологическими порядками можно оперативно управлять с помощью электрического поля."С фундаментальной точки зрения это новое состояние материи. Наш эксперимент показывает возможные способы контролировать свойства этого материала в динамическом смысле быстрее, чем мы думали, что это возможно, — приводятся в пресс-релизе Аргоннской национальной лаборатории слова одного из автора исследования физика Джона Фриланда (John Freeland). — Мы хотим воспользоваться преимуществами того, что происходит на этих частотах, для создания технологии хранения и обработки данных с высокой пропускной способностью".Полярные вихри, которые изучили авторы, — это сверхмалые и сверхбыстрые группы атомов размером около пяти или шести нанометров. Это в тысячи раз меньше толщины человеческого волоса или примерно в два раза шире одной нити ДНК. Все это делает их трудными для наблюдения и описания.Авторы потратили годы на изучение этих вихрей, сначала с помощью рентгеновских лучей усовершенствованного источника фотонов (APS) в Аргоннской национальной лаборатории, а затем с помощью лазеров на свободных электронах когерентного источника света (LCLS) LINAC в Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США.Чтобы привести полярные вихри в движение, нужно приложить сверхбыстрое электрическое поле. Также ими можно манипулировать с помощью световых импульсов."Хотя движение отдельных атомов само по себе может быть не слишком захватывающим, эти движения объединяются, чтобы создать что-то новое. Ученые называют это эмерджентными явлениями", — объясняет руководитель исследования Хайдань Вэнь (Haidan Wen), физик из отдела рентгеновских исследований Аргоннской национальной лаборатории.Используя новый сегнетоэлектрический материал, исследователи смогли возбудить группу атомов и придать им закрученное движение с помощью электрического поля терагерцовых частот, а затем сделать снимки этих вращений в фемтосекундном масштабе времени. При таком уровне детализации авторы увидели новый тип движения, ранее не доступный для фиксации."Несмотря на то, что теоретики интересовались этим типом движения, точные динамические свойства полярных вихрей оставались туманными до этого эксперимента, — отмечает Йирка Глинка (Jirka Hlinka), заведующий отделом диэлектриков Института физики Чешской академии наук. — Выявить такого рода согласованный атомный танец было настоящим приключением".

https://ria.ru/20210414/kvant-1728266755.html

https://ria.ru/20210401/svet-1603850039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атомы, физика, чехия, сша, технологии