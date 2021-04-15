https://ria.ru/20210415/sedokova-1728272561.html

Анна Седокова показала, как выглядят ее настоящие волосы

Анна Седокова показала, как выглядят ее настоящие волосы

Певица Анна Седокова разместила в Instagram селфи, на котором демонстрирует, как выглядят ее волосы после душа. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T01:42

2021-04-15T01:42

2021-04-15T01:42

имидж

знаменитости

звезды

мода

шоубиз

анна седокова

стиль жизни

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584893105_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_5d0d736de8a7c9a809299e3a58ae022f.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Певица Анна Седокова разместила в Instagram селфи, на котором демонстрирует, как выглядят ее волосы после душа. Артистка рассказала, что в детстве ее часто дразнили из-за кучерявых волос. В итоге в 13 лет она их отрезала. Поклонники, которые привыкли видеть звезду с прямыми волосами или пышными укладками, написали в комментариях, что кудрявые волосы артистке тоже очень идут. "Вот это поворот!", "Какая вы красивая. Вам очень идут кудряшки", "Анна, у вас шикарные волосы. Я всегда мечтала быть такой кучерявой", — поддержали ее подписчики.

https://ria.ru/20201228/sedokova-1591240301.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

имидж, знаменитости, звезды, мода, анна седокова, стиль жизни, шоу-бизнес