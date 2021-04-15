Анна Седокова показала, как выглядят ее настоящие волосы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Анна Седокова выступает на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Певица Анна Седокова разместила в Instagram селфи, на котором демонстрирует, как выглядят ее волосы после душа.
"Узнаете, кто на фото? Это же я, настоящая. Вот так мои волосы выглядят после душа. Я столько раз их выпрямляла зачем-то. Хотела вам понравиться", — написала Седокова.
Артистка рассказала, что в детстве ее часто дразнили из-за кучерявых волос. В итоге в 13 лет она их отрезала.
"Потом была череда длинных нарощенных волос. Я хотела вам понравиться, а теперь я хочу понравиться себе", — добавила исполнительница.
Поклонники, которые привыкли видеть звезду с прямыми волосами или пышными укладками, написали в комментариях, что кудрявые волосы артистке тоже очень идут.
"Вот это поворот!", "Какая вы красивая. Вам очень идут кудряшки", "Анна, у вас шикарные волосы. Я всегда мечтала быть такой кучерявой", — поддержали ее подписчики.
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