https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728495067.html

Байден подписал указ о введении антироссийских санкций

Байден подписал указ о введении антироссийских санкций

США в четверг ввели новые санкции против России за "вмешательство в выборы" и кибервзлом компании SolarWinds, от которого пострадали американские учреждения... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T22:38

2021-04-15T22:38

2021-04-15T22:38

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США в четверг ввели новые санкции против России за "вмешательство в выборы" и кибервзлом компании SolarWinds, от которого пострадали американские учреждения. Россия, которая опровергала какую-либо причастность к этому, заявила, что подготовит ответные меры.Новые рамкиПрезидент США Джо Байден подписал исполнительный указ, в котором вводит очередной "режим ЧС", то есть санкционный режим, в связи с Россией. В США таких "режимов ЧС" действует несколько десятков, они применяются в отношении самых разных стран, групп людей и организаций.В частности, указ Байдена обвиняет Россию в "подрыве проведения выборов в США и странах-союзниках", "злонамеренных кибервзломах", "использовании транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства", "экстратерриториальные действия против журналистов и диссидентов", "подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США" и в "нарушении принципов международного права".Согласно указу, может блокироваться собственность и активы на территории США лиц, которые, по мнению Вашингтона, работают в оборонном секторе РФ и отвечают или участвуют в "злонамеренных кибератаках и вмешательстве в выборы США или любой другой страны". Также под санкции могут попадать лица и компании из России, ответственные, по мнению США, за "подрыв демократических процессов и институтов в США", "убийстве гражданина США или страны-партнера", "транснациональной коррупции", "деятельности по подрыву мира, безопасности, политической стабильности и территориальной целостности США, союзников и партнеров". Под санкции попадают также любые действия по уходу от прежде введенных санкций.Возможность визовых санкций предусмотрена для чиновников правительства РФ, их супругов и детей, а также тех, кто помогает уходить от санкций.Кто вошел в списокВ список санкций США вошли 32 физлица и компании.Первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов внесен в список повторно. Санкционные меры также затронули ранее фигурировавшего в списках санкций политического консультанта Константина Килимника, которого Вашингтон считает сотрудником российской разведки, и Дениса Тюрина, якобы связанного с попавшим под ограничения информационным агентством "Инфорос".Также под санкции попали Юлия Афанасьева, Петр Бычков, Тарас Прибышин и Александр Малькевич, а также Кирилл Щербаков, Мария Зуева и Артем Степанов. Все они, по мнению Вашингтона, связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Пригожина США обвинили не только во вмешательстве в выборы в Америке, но и во вмешательство в выборы в африканских странах.Кроме того, в санкционный список попали глава компании "Мостотрест" Леонид Рыженькин, министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич, глава МВД Крыма Павел Каранда, глава управления ФСБ по Республике Крым Леонид Михайлюк и глава управления Следственного комитета России по Крыму Владимир Терентьев. Также санкции введены против трех организаций за строительство Керченского моста и ситуацию с Крымом.Кроме того, санкции предполагают высылку из США 10 сотрудников российской дипмиссии.Наиболее существенными с точки зрения последствий стали санкции против российского суверенного долга - власти США запретили американским банкам покупать российский долг при первичном размещении с 14 июня, но не стали делать этого в отношении вторичного рынка. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что это должно оказать "охлаждающее воздействие" на российский рынок.Следующие компании технологического сектора экономики Российской Федерации включены в список: технополис "Эра", АО "Пасит", Федеральное государственное автономное научное учреждение "Научно-исследовательский институт "Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика", ООО "НеоБИТ", АО "АСТ" (AST, Advanced System Technologies), АО "Позитив Текнолоджиз".В список санкций также включена ассоциация AFRIC (Association For Free Research and International Cooperation).Наконец, в список попали 4 новостных сайта, включая "Инфорос", которые американская разведка связывает с ГРУ, СВР и ФСБ РФ.Кроме того, США заявили, что разведка "с уверенностью до средней" считает, что Россия могла поощрять талибов убивать американских военнослужащих в Афганистане. По этой претензии санкции не вводились, поскольку США сами в ней до конца не уверены - по словам представителя администрации, строятся они на неких "показаниях задержанных". Россия эти обвинения отвергала."Эскалации не добиваемся"При этом представители США заверили, что не добиваются "эскалации" напряженности с Россией."Наша цель здесь не эскалация, наша цель - наложить на Россию ответственность за те действия ее правительства, которые мы считаем неприемлемыми", - добавила она.Также, по словам Псаки, по-прежнему в силе приглашение Байдена президенту России Владимиру Путину на саммит, где можно будет обсудить вопросы двусторонних отношений. Путин пока не говорил, примет ли приглашение.Российский МИД заявил о подготовке ответа на санкции.Неприемлемые действия США, несмотря на заявленное намерение "выстраивать прагматичные отношения с Россией", нанесли по ним новый тяжелый удар, сообщил МИД РФ.Об этом было заявлено послу США Джону Салливану во время его вызова в министерство по поводу нового пакета антироссийских санкций. В МИД с послом США встретился заместитель министра Сергей Рябков."В ходе беседы дана принципиальная оценка неприемлемым действиям американской стороны, которая вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесла по ним новый тяжелый удар", - говорится в сообщении МИД."Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер. Попытки американской стороны "предостерегать от дальнейшей эскалации" совершенно неуместны. На протяжении многих лет Москва демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне. Однако Вашингтон при сменявших друг друга администрациях лишь усугублял положение, не откликаясь на наши конструктивные импульсы", - говорится в сообщении МИД.

https://ria.ru/20210415/mid-1728482818.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728440324.html

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