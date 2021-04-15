https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728475115.html
Силуанов оценил новые американские санкции против России
Силуанов оценил новые американские санкции против России
Российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, спрос на него останется высоким несмотря на санкции США, которые несут упущенную... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:32
2021-04-15T19:32
2021-04-15T19:32
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
сша
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, спрос на него останется высоким несмотря на санкции США, которые несут упущенную выгоду американским финансовым институтам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке."В структуре держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%), а приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире – спрос на них останется высоким, несмотря на административные ограничения. Тут скорее можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены", - сказал Силуанов журналистам.Он добавил, что Минфин совместно с Банком России сейчас пристально следят за развитием ситуации на отечественном финансовом рынке. "У нас достаточно инструментов для укрепления стабильности – будем их использовать в случае необходимости. Это, например, касается графика проведения аукционов на первичном рынке – в ближайшие недели будем особенно аккуратно смотреть на динамику рыночной конъюнктуры при принятии решения о необходимости их проведения", - указал министр.Силуанов также отметил сокращение объема заимствований в этом году почти на 0,9 трлн рублей. "Это как раз та сумма, на которую заимствования были увеличены в переходный период 2021 года в целях финансирования дополнительных расходов в период восстановления после пандемии. То есть по сути мы уже в этом году нормализуем бюджетную политику в части ее влияния на отечественные долговые рынки", - подчеркнул он."В целом приверженность благоразумному подходу к бюджетной и денежно-кредитной политике позволяет нам рассчитывать на укрепление стабильности на финансовых рынках в целом и долговом рынке в частности, несмотря на попытки административного вмешательства в рыночные механизмы со стороны отдельных стран", - заключил глава Минфина.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728463171.html
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россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), сша, экономика
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, спрос на него останется высоким несмотря на санкции США
, которые несут упущенную выгоду американским финансовым институтам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов
.
США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
"В структуре держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%), а приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире – спрос на них останется высоким, несмотря на административные ограничения. Тут скорее можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены", - сказал Силуанов журналистам.
Он добавил, что Минфин
совместно с Банком России
сейчас пристально следят за развитием ситуации на отечественном финансовом рынке. "У нас достаточно инструментов для укрепления стабильности – будем их использовать в случае необходимости. Это, например, касается графика проведения аукционов на первичном рынке – в ближайшие недели будем особенно аккуратно смотреть на динамику рыночной конъюнктуры при принятии решения о необходимости их проведения", - указал министр.
Силуанов также отметил сокращение объема заимствований в этом году почти на 0,9 трлн рублей. "Это как раз та сумма, на которую заимствования были увеличены в переходный период 2021 года в целях финансирования дополнительных расходов в период восстановления после пандемии. То есть по сути мы уже в этом году нормализуем бюджетную политику в части ее влияния на отечественные долговые рынки", - подчеркнул он.
"В целом приверженность благоразумному подходу к бюджетной и денежно-кредитной политике позволяет нам рассчитывать на укрепление стабильности на финансовых рынках в целом и долговом рынке в частности, несмотря на попытки административного вмешательства в рыночные механизмы со стороны отдельных стран", - заключил глава Минфина.