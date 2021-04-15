https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728475115.html

Силуанов оценил новые американские санкции против России

Силуанов оценил новые американские санкции против России

Российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, спрос на него останется высоким несмотря на санкции США, которые несут упущенную... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:32

2021-04-15T19:32

2021-04-15T19:32

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578248894_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_240e4e1e13859b4c09e0584995e613c5.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, спрос на него останется высоким несмотря на санкции США, которые несут упущенную выгоду американским финансовым институтам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке."В структуре держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%), а приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире – спрос на них останется высоким, несмотря на административные ограничения. Тут скорее можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены", - сказал Силуанов журналистам.Он добавил, что Минфин совместно с Банком России сейчас пристально следят за развитием ситуации на отечественном финансовом рынке. "У нас достаточно инструментов для укрепления стабильности – будем их использовать в случае необходимости. Это, например, касается графика проведения аукционов на первичном рынке – в ближайшие недели будем особенно аккуратно смотреть на динамику рыночной конъюнктуры при принятии решения о необходимости их проведения", - указал министр.Силуанов также отметил сокращение объема заимствований в этом году почти на 0,9 трлн рублей. "Это как раз та сумма, на которую заимствования были увеличены в переходный период 2021 года в целях финансирования дополнительных расходов в период восстановления после пандемии. То есть по сути мы уже в этом году нормализуем бюджетную политику в части ее влияния на отечественные долговые рынки", - подчеркнул он."В целом приверженность благоразумному подходу к бюджетной и денежно-кредитной политике позволяет нам рассчитывать на укрепление стабильности на финансовых рынках в целом и долговом рынке в частности, несмотря на попытки административного вмешательства в рыночные механизмы со стороны отдельных стран", - заключил глава Минфина.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728463171.html

https://ria.ru/20210415/musor-1728465044.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), сша, экономика