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В сенате призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"
В сенате призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"
Американский сенатор-республиканец от Пенсильвании Пэт Туми призвал США ввести санкции в отношении проекта "Северный поток 2". РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T18:18
2021-04-15T18:18
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
германия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от Пенсильвании Пэт Туми призвал США ввести санкции в отношении проекта "Северный поток 2".США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.
https://ria.ru/20210415/potok-1728403613.html
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россия
германия
сша
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, германия, сша, в мире

В сенате призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"

18:18 15.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от Пенсильвании Пэт Туми призвал США ввести санкции в отношении проекта "Северный поток 2".

"Санкции, объявленные сегодня Белым домом, являются позитивным шагом, чтобы привлечь Москву к ответственности за ее продолжающуюся агрессию. Чтобы полностью наказать (президента РФ Владимира - ред.) Путина за его злонамеренное поведение, США должны ввести санкции против "Северного потока 2" и остановить усилия Кремля использовать поставки газа в Европу как оружие", - написал Туми в Twitter.

США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.
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РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромГерманияСШАВ мире
 
 
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