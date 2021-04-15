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https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728451723.html
США исчерпали арсенал обвинений против России, заявил Володин
США исчерпали арсенал обвинений против России, заявил Володин
Решение США о новых санкциях против РФ носит недружественный, но предсказуемый характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:32
2021-04-15T17:33
россия
госдума рф
вячеслав володин
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Решение США о новых санкциях против РФ носит недружественный, но предсказуемый характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Решение Вашингтона носит недружественный, но предсказуемый характер. США теряют позиции, у них накопилось много проблем, которые хотят решить за счет других стран – России, Китая, Европы и Ближнего Востока", - написал Володин в Telegram-канале."Весь арсенал обвинений исчерпан, США идут по кругу. Вводя санкции, сами себя наказывают. В итоге им придётся выстраивать отношения, которые ими же разрушены", - написал Володин."Были бы они умнее, то прислушались к Путину и занялись решением проблем глобальной безопасности, борьбой с терроризмом, противодействием распространению наркотиков. Такая повестка может объединить всех в борьбе с общими вызовами. Сегодня это особенно важно в условиях пандемии, когда гибнет большое количество людей. Но вместо этого США выбирают решение своих политических задач: создание проблем для развития других стран ради сохранения своего лидерства", - заявил он.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728446595.html
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россия, госдума рф, вячеслав володин, вашингтон (город), сша

США исчерпали арсенал обвинений против России, заявил Володин

17:32 15.04.2021 (обновлено: 17:33 15.04.2021)
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Решение США о новых санкциях против РФ носит недружественный, но предсказуемый характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Решение Вашингтона носит недружественный, но предсказуемый характер. США теряют позиции, у них накопилось много проблем, которые хотят решить за счет других стран – России, Китая, Европы и Ближнего Востока", - написал Володин в Telegram-канале.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 17:10
МИД назвал новые санкции США попыткой разрушить двусторонние отношения
"Весь арсенал обвинений исчерпан, США идут по кругу. Вводя санкции, сами себя наказывают. В итоге им придётся выстраивать отношения, которые ими же разрушены", - написал Володин.
"Были бы они умнее, то прислушались к Путину и занялись решением проблем глобальной безопасности, борьбой с терроризмом, противодействием распространению наркотиков. Такая повестка может объединить всех в борьбе с общими вызовами. Сегодня это особенно важно в условиях пандемии, когда гибнет большое количество людей. Но вместо этого США выбирают решение своих политических задач: создание проблем для развития других стран ради сохранения своего лидерства", - заявил он.
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Вчера, 16:46
В Крыму объяснили новые санкции беспомощностью США
США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
 
РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинВашингтон (город)США
 
 
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