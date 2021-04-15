https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728451723.html

США исчерпали арсенал обвинений против России, заявил Володин

США исчерпали арсенал обвинений против России, заявил Володин

Решение США о новых санкциях против РФ носит недружественный, но предсказуемый характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:32

2021-04-15T17:32

2021-04-15T17:33

россия

госдума рф

вячеслав володин

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Решение США о новых санкциях против РФ носит недружественный, но предсказуемый характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Решение Вашингтона носит недружественный, но предсказуемый характер. США теряют позиции, у них накопилось много проблем, которые хотят решить за счет других стран – России, Китая, Европы и Ближнего Востока", - написал Володин в Telegram-канале."Весь арсенал обвинений исчерпан, США идут по кругу. Вводя санкции, сами себя наказывают. В итоге им придётся выстраивать отношения, которые ими же разрушены", - написал Володин."Были бы они умнее, то прислушались к Путину и занялись решением проблем глобальной безопасности, борьбой с терроризмом, противодействием распространению наркотиков. Такая повестка может объединить всех в борьбе с общими вызовами. Сегодня это особенно важно в условиях пандемии, когда гибнет большое количество людей. Но вместо этого США выбирают решение своих политических задач: создание проблем для развития других стран ради сохранения своего лидерства", - заявил он.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728446595.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728440324.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, госдума рф, вячеслав володин, вашингтон (город), сша