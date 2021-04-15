https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420694.html
НАТО поддержала новые санкции США против России
НАТО поддержала новые санкции США против России
Союзники по НАТО солидарны с США, которые в четверг объявили "о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России", говорится в распространенном... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:26
2021-04-15T15:26
2021-04-15T16:11
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Союзники по НАТО солидарны с США, которые в четверг объявили "о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России", говорится в распространенном заявлении альянса."Союзники по НАТО поддерживают и проявляют солидарность с США в связи с объявленными 15 апреля мерами в ответ на дестабилизирующие действия России", - говорится в документе.В документе подчеркивается, что союзники индивидуально и коллективно принимают меры для укрепления безопасности альянса.Союзники по НАТО, утверждая, что "Россия демонстрирует дестабилизирующее поведение", в качестве примера приводят, якобы совершенные Россией действия, которые, по мнению альянса, нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, а также несоблюдение международных обязательств, в частности, Будапештского меморандума"."Эти примеры включают попытки вмешательства в выборы, в том числе в президентские выборы в США, широкомасштабные кампании по дезинформации и кибератаки", - отметили в альянсе.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.НАТО, продолжая обеспечивать свою коллективную оборону, остается открытой для диалога с Россией, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса."В то время, как мы продолжаем обеспечивать сдерживание и оборону, НАТО остается открытой для периодического, целенаправленного и осмысленного диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России позволяют это", - говорится в документе.В заявлении также выражается сожаление в связи с тем, что Россия, по утверждению альянса, "продолжает игнорировать приглашение от 2020 года к проведению встречи в рамках Совета Россия-НАТО".
https://ria.ru/20210413/voyska-1728087531.html
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россия, нато, сша, в мире
БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости.
Союзники по НАТО
солидарны с США
, которые в четверг объявили "о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России", говорится в распространенном заявлении альянса.
"Союзники по НАТО поддерживают и проявляют солидарность с США в связи с объявленными 15 апреля мерами в ответ на дестабилизирующие действия России", - говорится в документе.
В документе подчеркивается, что союзники индивидуально и коллективно принимают меры для укрепления безопасности альянса.
Союзники по НАТО, утверждая, что "Россия демонстрирует дестабилизирующее поведение", в качестве примера приводят, якобы совершенные Россией действия, которые, по мнению альянса, нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, а также несоблюдение международных обязательств, в частности, Будапештского меморандума".
"Эти примеры включают попытки вмешательства в выборы, в том числе в президентские выборы в США, широкомасштабные кампании по дезинформации и кибератаки", - отметили в альянсе.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
НАТО, продолжая обеспечивать свою коллективную оборону, остается открытой для диалога с Россией, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса.
"В то время, как мы продолжаем обеспечивать сдерживание и оборону, НАТО остается открытой для периодического, целенаправленного и осмысленного диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России позволяют это", - говорится в документе.
В заявлении также выражается сожаление в связи с тем, что Россия, по утверждению альянса, "продолжает игнорировать приглашение от 2020 года к проведению встречи в рамках Совета Россия-НАТО".