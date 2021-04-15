Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420694.html
НАТО поддержала новые санкции США против России
НАТО поддержала новые санкции США против России
Союзники по НАТО солидарны с США, которые в четверг объявили "о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России", говорится в распространенном... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:26
2021-04-15T16:11
россия
нато
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/102771/75/1027717571_0:28:2001:1153_1920x0_80_0_0_b62d7394cbdc4ea57ee5b73f679b7811.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Союзники по НАТО солидарны с США, которые в четверг объявили "о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России", говорится в распространенном заявлении альянса."Союзники по НАТО поддерживают и проявляют солидарность с США в связи с объявленными 15 апреля мерами в ответ на дестабилизирующие действия России", - говорится в документе.В документе подчеркивается, что союзники индивидуально и коллективно принимают меры для укрепления безопасности альянса.Союзники по НАТО, утверждая, что "Россия демонстрирует дестабилизирующее поведение", в качестве примера приводят, якобы совершенные Россией действия, которые, по мнению альянса, нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, а также несоблюдение международных обязательств, в частности, Будапештского меморандума"."Эти примеры включают попытки вмешательства в выборы, в том числе в президентские выборы в США, широкомасштабные кампании по дезинформации и кибератаки", - отметили в альянсе.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.НАТО, продолжая обеспечивать свою коллективную оборону, остается открытой для диалога с Россией, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса."В то время, как мы продолжаем обеспечивать сдерживание и оборону, НАТО остается открытой для периодического, целенаправленного и осмысленного диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России позволяют это", - говорится в документе.В заявлении также выражается сожаление в связи с тем, что Россия, по утверждению альянса, "продолжает игнорировать приглашение от 2020 года к проведению встречи в рамках Совета Россия-НАТО".
https://ria.ru/20210413/voyska-1728087531.html
https://ria.ru/20210407/signal-1727240008.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/102771/75/1027717571_214:0:1786:1179_1920x0_80_0_0_b13c52b65b9eb50e0d0ba43939889372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, сша, в мире

НАТО поддержала новые санкции США против России

15:26 15.04.2021 (обновлено: 16:11 15.04.2021)
 
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Союзники по НАТО солидарны с США, которые в четверг объявили "о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России", говорится в распространенном заявлении альянса.
"Союзники по НАТО поддерживают и проявляют солидарность с США в связи с объявленными 15 апреля мерами в ответ на дестабилизирующие действия России", - говорится в документе.
В документе подчеркивается, что союзники индивидуально и коллективно принимают меры для укрепления безопасности альянса.
Союзники по НАТО, утверждая, что "Россия демонстрирует дестабилизирующее поведение", в качестве примера приводят, якобы совершенные Россией действия, которые, по мнению альянса, нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, а также несоблюдение международных обязательств, в частности, Будапештского меморандума".
Эсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 15:05
Шойгу сообщил о стягивании войск США и НАТО к границам России
"Эти примеры включают попытки вмешательства в выборы, в том числе в президентские выборы в США, широкомасштабные кампании по дезинформации и кибератаки", - отметили в альянсе.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
НАТО, продолжая обеспечивать свою коллективную оборону, остается открытой для диалога с Россией, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса.
"В то время, как мы продолжаем обеспечивать сдерживание и оборону, НАТО остается открытой для периодического, целенаправленного и осмысленного диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России позволяют это", - говорится в документе.
В заявлении также выражается сожаление в связи с тем, что Россия, по утверждению альянса, "продолжает игнорировать приглашение от 2020 года к проведению встречи в рамках Совета Россия-НАТО".
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 17:20
В НАТО планируют послать России "сильный сигнал"
 
РоссияНАТОСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния