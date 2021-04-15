https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728399010.html

Эксперт: новые санкции Запада не станут для России "черным лебедем"

Эксперт: новые санкции Запада не станут для России "черным лебедем"

Российская экономика сейчас более подготовлена к возможным новым санкциям Запада - они не станут для нее "черным лебедем", как в предыдущие годы,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:42

2021-04-15T13:42

2021-04-15T13:42

бкс мир инвестиций

андрей русецкий

россия

цены на нефть

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

сша

экономика

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российская экономика сейчас более подготовлена к возможным новым санкциям Запада - они не станут для нее "черным лебедем", как в предыдущие годы, прокомментировал РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Ряд западных СМИ ранее в четверг со ссылкой на источники написали, что США намерены ввести новые санкции против России, которые коснутся госдолга. В частности, как пишет WSJ, санкции затронут только первичное размещение рублевого госдолга России. Американским банкам, по данным издания, после 14 июня будет запрещено покупать новый госдолг напрямую у ЦБ и Минфина РФ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.По его словам, санкции, касающиеся первичного размещения госдолга, несут проблемы, но они управляемые. "При текущих ценах на сырье и восстановлении экономики дефицит бюджета будет явно меньше прогнозируемого и будет меньше 2% ВВП, что при росте экономики на 4-5% ведет даже к снижению уровня долга против ВВП. Следует ожидать запуск механизма РЕПО (когда банки будут занимать деньги в ЦБ РФ под залог ОФЗ) по финансированию бюджета внутренними ресурсами", - отметил эксперт.Русецкий также считает, что Минфин снизит планы по заимствованиям на 2021 год и последующие годы. "В целом ситуация не критична для России и волатильность будет носить временный характер", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/sanktsii-1728362531.html

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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), сша, экономика