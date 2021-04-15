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В Латвии призвали Евросоюз быть готовым ужесточить санкции против России
В Латвии призвали Евросоюз быть готовым ужесточить санкции против России
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС должен быть готов усилить санкции против РФ в случае агрессии против Украины и оказать Киеву поддержку. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:42
2021-04-15T13:42
2021-04-15T13:42
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КИЕВ, 15 апр - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС должен быть готов усилить санкции против РФ в случае агрессии против Украины и оказать Киеву поддержку."Нарушение украинской границы является абсолютно недопустимым согласно международному праву, принципов ООН и других международных организаций. Мы поддерживаем действия наших партнеров, чтобы отговорить Россию от таких действий. Надеемся, что такие действия сработают. Но если это не сработает, тогда надо использовать самые сильные средства в арсенале ЕС, такие как санкции… ЕС должен быть готов к этому", - заявил Ринкевичс на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на сайте украинского МИД в четверг.По его словам, для убеждения России от вторжения на Украину ЕС использует разные международные площадки.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728348792.html
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россия, эдгарс ринкевичс, мид латвии, дмитрий песков, москва, оон, вашингтон (город), в мире