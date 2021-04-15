https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728353941.html

Эксперт оценил намерение США ввести новые санкции против России

Эксперт оценил намерение США ввести новые санкции против России

Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по-прежнему возможен, несмотря на планы Вашингтона ввести новую порцию санкций против Москвы, но при... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T10:06

2021-04-15T10:06

2021-04-15T10:06

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

барак обама

джо байден

владимир путин

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по-прежнему возможен, несмотря на планы Вашингтона ввести новую порцию санкций против Москвы, но при отсутствии четкой повестки дня будущих консультаций встреча ради того, чтобы посмотреть друг другу в глаза, может привести не к нормализации отношений, а, наоборот, еще сильнее их ухудшить, заявил РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг. Кроме того, по информации газеты New York Times санкции также коснутся суверенного долга РФ, однако, как пишет другая американская газета Wall Street Journal, они затронут только первичное размещение рублевого долга.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.По мнению Лукьянова, саммит РФ - США по-прежнему возможен, потому что линия США в отношении России не меняется уже несколько лет. Он напомнил, что бывший президент США Барак Обама элегантно называл эту концепцию "избирательным вовлечением" - когда США готовы работать с Россией там, где им это нужно и выгодно, противостоя друг другу по всем остальным вопросам."Надо признать, что наша страна более или менее с этой моделью сосуществовала. Вопрос в том, предполагает ли Россия целесообразным принимать такую модель в дальнейшем или нет. Для американцев - это норма. Они считают, что можно провести переговоры, обсуждать какие-то темы, но при этом наказывать санкциями, оскорблять и так далее - "ничего личного", как говорится", - отметил Лукьянов."Что касается саммита, традиционно, исторически еще с советских времен - когда были встречи в верхах, советско-, а потом российско-американские - всегда была какая-то цель и конкретная, пусть небольшая и узкая, повестка дня - темы, вопросы, по которым можно принять решение и обозначить результат. Сейчас этого нет. Появится или нет - непонятно. Но если эта встреча просто для того, чтобы посмотреть друг другу в глаза, то она может иметь обратный эффект и привести не к нормализации и снижению напряженности, а наоборот. Но саммит по-прежнему возможен", - считает эксперт.Ведь, по его словам, просто посмотрев друг другу в глаза, лидеры РФ и США могут увидеть там "неприязнь и отторжение, что естественно в такой ситуации". Говоря об "обратном эффекте" от подобного мероприятия без четкой повестки, он привел в пример недавнюю встречу США - КНР на Аляске, которая закончилась публичным обменом взаимными претензиями и скандалом."Все исходили из того, что эта встреча организуется для знакомства с новой администрацией и для того, чтобы после скандальных лет (экс-президента США Дональда) Трампа каким-то образом снизить напряженность и найти пути взаимодействия. Получилось ровно наоборот - США использовали эту встречу, чтобы публично и в глаза заявить Китаю кучу претензий. Чем привели Китай сначала в недоумение, а потом в ярость. Такое тоже бывает и теоретически может быть и на российско-американском саммите", - заключил Лукьянов.

https://ria.ru/20210414/sanktsii-1728298707.html

https://ria.ru/20210412/germaniya-1727839894.html

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россия, международный дискуссионный клуб "валдай", барак обама, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире