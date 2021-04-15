Украинский суд арестовал 12 российских самолетов
17:30 15.04.2021 (обновлено: 22:11 15.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Украинский суд арестовал 12 пассажирских самолетов российской авиакомпании из-за полетов в Симферополь, сообщила в Facebook прокуратура Крыма и Севастополя (структура входит в систему Генпрокуратуры Украины).
Отмечается, что авиаперевозчик, чье название не приводится, с 2019 года использовал воздушные суда Boeing и Airbus для перевозки пассажиров через симферопольский аэропорт "с нарушением международного и украинского законодательства".
"Осуществление перелетов иностранными авиакомпаниями на временно оккупированную территорию Крыма рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, а также как действия, подрывающие суверенитет Украины, и как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов", — добавили в прокуратуре.
Также ведомство попросило Интерпол внести 109 ранее арестованных самолетов в базу для международного розыска.
Украина заочно "наложила аресты" примерно на 200 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым.
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