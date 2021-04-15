https://ria.ru/20210415/samolet-1728451557.html

Украинский суд арестовал 12 российских самолетов

Украинский суд арестовал 12 российских самолетов

Украинский суд арестовал 12 пассажирских самолетов российской авиакомпании из-за полетов в Симферополь, сообщила в Facebook прокуратура Крыма и Севастополя... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:30

2021-04-15T17:30

2021-04-15T22:11

россия

airbus

республика крым

севастополь

украина

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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Украинский суд арестовал 12 пассажирских самолетов российской авиакомпании из-за полетов в Симферополь, сообщила в Facebook прокуратура Крыма и Севастополя (структура входит в систему Генпрокуратуры Украины).Отмечается, что авиаперевозчик, чье название не приводится, с 2019 года использовал воздушные суда Boeing и Airbus для перевозки пассажиров через симферопольский аэропорт "с нарушением международного и украинского законодательства".Также ведомство попросило Интерпол внести 109 ранее арестованных самолетов в базу для международного розыска.В марте 2014 года Украина объявила, что не имеет возможности контролировать безопасность полетов над Крымом, и закрыла воздушное пространство. Также Киев сообщил о прекращении работы всех аэропортов полуострова.Украина заочно "наложила аресты" примерно на 200 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым.

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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россия, airbus, республика крым, севастополь, украина