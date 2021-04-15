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Украинский суд арестовал 12 российских самолетов
Украинский суд арестовал 12 российских самолетов
Украинский суд арестовал 12 пассажирских самолетов российской авиакомпании из-за полетов в Симферополь, сообщила в Facebook прокуратура Крыма и Севастополя... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:30
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россия
airbus
республика крым
севастополь
украина
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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Украинский суд арестовал 12 пассажирских самолетов российской авиакомпании из-за полетов в Симферополь, сообщила в Facebook прокуратура Крыма и Севастополя (структура входит в систему Генпрокуратуры Украины).Отмечается, что авиаперевозчик, чье название не приводится, с 2019 года использовал воздушные суда Boeing и Airbus для перевозки пассажиров через симферопольский аэропорт "с нарушением международного и украинского законодательства".Также ведомство попросило Интерпол внести 109 ранее арестованных самолетов в базу для международного розыска.В марте 2014 года Украина объявила, что не имеет возможности контролировать безопасность полетов над Крымом, и закрыла воздушное пространство. Также Киев сообщил о прекращении работы всех аэропортов полуострова.Украина заочно "наложила аресты" примерно на 200 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым.
https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html
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россия, airbus, республика крым, севастополь, украина

Украинский суд арестовал 12 российских самолетов

17:30 15.04.2021 (обновлено: 22:11 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Украинский суд арестовал 12 пассажирских самолетов российской авиакомпании из-за полетов в Симферополь, сообщила в Facebook прокуратура Крыма и Севастополя (структура входит в систему Генпрокуратуры Украины).
Отмечается, что авиаперевозчик, чье название не приводится, с 2019 года использовал воздушные суда Boeing и Airbus для перевозки пассажиров через симферопольский аэропорт "с нарушением международного и украинского законодательства".

"Осуществление перелетов иностранными авиакомпаниями на временно оккупированную территорию Крыма рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, а также как действия, подрывающие суверенитет Украины, и как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов", — добавили в прокуратуре.

Также ведомство попросило Интерпол внести 109 ранее арестованных самолетов в базу для международного розыска.
В марте 2014 года Украина объявила, что не имеет возможности контролировать безопасность полетов над Крымом, и закрыла воздушное пространство. Также Киев сообщил о прекращении работы всех аэропортов полуострова.
Украина заочно "наложила аресты" примерно на 200 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым.
Воздушный шар во время праздничного митинга в Санкт-Петербурге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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РоссияAirbusРеспублика КрымСевастопольУкраина
 
 
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