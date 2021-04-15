https://ria.ru/20210415/samara-1728405209.html
В Самаре на детской площадке ранили подростка из пневматики
В Самаре на детской площадке ранили подростка из пневматики
Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный ранил подростка из пневматики на детской площадке в Самаре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:11
2021-04-15T14:11
2021-04-15T14:11
россия
самара
кировский район
происшествия
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САМАРА, 15 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный ранил подростка из пневматики на детской площадке в Самаре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.По данным следствия, инцидент произошел 13 апреля на детской площадке в одном из районов Самары, четырнадцатилетний подросток получил ранение из пневматического оружия и с повреждением надбровной области был госпитализирован."Следственным отделом по Кировскому району города Самары... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемого.
https://ria.ru/20210411/strelba-1727761370.html
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россия, самара, кировский район, происшествия