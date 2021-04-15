https://ria.ru/20210415/rubl-1728421196.html

Рубль сдержанно отреагировал на американские санкции

Рубль сдержанно отреагировал на американские санкции

Рубль сдержанно отреагировал на введение санкций США против РФ и в частности, против российского госдолга, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:29

2021-04-15T15:29

2021-04-15T15:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рубль сдержанно отреагировал на введение санкций США против РФ и в частности, против российского госдолга, свидетельствуют данные торгов.Максимумы дня по доллару (77,55 рубля) и евро (92,85 рубля) были достигнуты утром на ожиданиях этого события, после чего доллар и евро растеряли часть роста. После появления официальных новостей по санкциям к госдолгу валюты кратковременно дополнительно подскакивали в пределах 30 копеек, однако затем вернулись на прежние позиции, как говорят трейдеры – "на факте" - свершении ожидаемого события.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.24 мск рос на 1,03 рубля, до 76,90 рубля, курс евро – на 1,1 рубля, до уровня 92,04 рубля, следует из данных Московской биржи.

https://ria.ru/20210405/dollar-1604222765.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, московская биржа, сша, экономика