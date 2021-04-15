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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210415/rubl-1728421196.html
Рубль сдержанно отреагировал на американские санкции
Рубль сдержанно отреагировал на американские санкции
Рубль сдержанно отреагировал на введение санкций США против РФ и в частности, против российского госдолга, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:29
2021-04-15T15:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
московская биржа
сша
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рубль сдержанно отреагировал на введение санкций США против РФ и в частности, против российского госдолга, свидетельствуют данные торгов.Максимумы дня по доллару (77,55 рубля) и евро (92,85 рубля) были достигнуты утром на ожиданиях этого события, после чего доллар и евро растеряли часть роста. После появления официальных новостей по санкциям к госдолгу валюты кратковременно дополнительно подскакивали в пределах 30 копеек, однако затем вернулись на прежние позиции, как говорят трейдеры – "на факте" - свершении ожидаемого события.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.24 мск рос на 1,03 рубля, до 76,90 рубля, курс евро – на 1,1 рубля, до уровня 92,04 рубля, следует из данных Московской биржи.
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россия, динамика курсов валют, московская биржа, сша, экономика

Рубль сдержанно отреагировал на американские санкции

15:29 15.04.2021 (обновлено: 15:41 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рубль сдержанно отреагировал на введение санкций США против РФ и в частности, против российского госдолга, свидетельствуют данные торгов.
Максимумы дня по доллару (77,55 рубля) и евро (92,85 рубля) были достигнуты утром на ожиданиях этого события, после чего доллар и евро растеряли часть роста. После появления официальных новостей по санкциям к госдолгу валюты кратковременно дополнительно подскакивали в пределах 30 копеек, однако затем вернулись на прежние позиции, как говорят трейдеры – "на факте" - свершении ожидаемого события.
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 06:12
Эксперт рассказал, сколько России нужно времени для отказа от доллара
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.24 мск рос на 1,03 рубля, до 76,90 рубля, курс евро – на 1,1 рубля, до уровня 92,04 рубля, следует из данных Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютМосковская биржаСШАЭкономика
 
 
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