https://ria.ru/20210415/rostov-1728373065.html

Более 15 миллиардов рублей направили на борьбу с COVID-19 в регионе

Более 15 миллиардов рублей направили на борьбу с COVID-19 в регионе

Более 15 миллиардов рублей было направлено на мероприятия по борьбе с коронавирусом в Ростовской области в 2020 году, сообщил губернатор Василий Голубев в... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:53

2021-04-15T11:53

2021-04-15T11:53

ростовская область

василий голубев

экономика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр – РИА Новости. Более 15 миллиардов рублей было направлено на мероприятия по борьбе с коронавирусом в Ростовской области в 2020 году, сообщил губернатор Василий Голубев в рамках отчета о работе областного правительства за минувший год.Среди мер поддержки, предпринятых на федеральном и региональном уровнях, - выплаты медикам, пособий по безработице и семьям с детьми, кредитование бизнеса с обнулением задолженности при сохранении рабочих мест, поддержка приоритетных отраслей и системообразующих организаций, снижение налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства.В результате, по словам Голубева, удалось сохранить устойчивость экономики и социальной сферы региона. Так, по итогам года, рост промышленного производства в области составил 101,7%, выросли доходы и расходы областного бюджета (на 16,2% и 15,5% соответственно), регион сохранил хорошие позиции в производстве зерна, нарастил объем жилищного строительства."Анализ итогов развития Ростовской области за прошедший год показал, что вместе мы смогли противостоять новой угрозе, с которой в таком масштабе ранее не сталкивались", - заключил губернатор.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/skoraya-1727268291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий голубев, экономика