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Более 15 миллиардов рублей направили на борьбу с COVID-19 в регионе
Более 15 миллиардов рублей направили на борьбу с COVID-19 в регионе
Более 15 миллиардов рублей было направлено на мероприятия по борьбе с коронавирусом в Ростовской области в 2020 году, сообщил губернатор Василий Голубев в... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:53
2021-04-15T11:53
2021-04-15T11:53
ростовская область
василий голубев
экономика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр – РИА Новости. Более 15 миллиардов рублей было направлено на мероприятия по борьбе с коронавирусом в Ростовской области в 2020 году, сообщил губернатор Василий Голубев в рамках отчета о работе областного правительства за минувший год.Среди мер поддержки, предпринятых на федеральном и региональном уровнях, - выплаты медикам, пособий по безработице и семьям с детьми, кредитование бизнеса с обнулением задолженности при сохранении рабочих мест, поддержка приоритетных отраслей и системообразующих организаций, снижение налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства.В результате, по словам Голубева, удалось сохранить устойчивость экономики и социальной сферы региона. Так, по итогам года, рост промышленного производства в области составил 101,7%, выросли доходы и расходы областного бюджета (на 16,2% и 15,5% соответственно), регион сохранил хорошие позиции в производстве зерна, нарастил объем жилищного строительства."Анализ итогов развития Ростовской области за прошедший год показал, что вместе мы смогли противостоять новой угрозе, с которой в таком масштабе ранее не сталкивались", - заключил губернатор.
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василий голубев, экономика
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр – РИА Новости.
Более 15 миллиардов рублей было направлено на мероприятия по борьбе с коронавирусом в Ростовской области
в 2020 году, сообщил губернатор Василий Голубев
в рамках отчета о работе областного правительства за минувший год.
"В целом с учетом федеральных средств на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с COVID-19, направлено более 15 миллиардов рублей или около 6% расходов консолидированного бюджета области", - сказал губернатор, добавив, что финансовая помощь местным бюджетам выросла в минувшем году почти на 21% и составила более 118 миллиардов рублей.
Среди мер поддержки, предпринятых на федеральном и региональном уровнях, - выплаты медикам, пособий по безработице и семьям с детьми, кредитование бизнеса с обнулением задолженности при сохранении рабочих мест, поддержка приоритетных отраслей и системообразующих организаций, снижение налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства.
В результате, по словам Голубева, удалось сохранить устойчивость экономики и социальной сферы региона. Так, по итогам года, рост промышленного производства в области составил 101,7%, выросли доходы и расходы областного бюджета (на 16,2% и 15,5% соответственно), регион сохранил хорошие позиции в производстве зерна, нарастил объем жилищного строительства.
"Анализ итогов развития Ростовской области за прошедший год показал, что вместе мы смогли противостоять новой угрозе, с которой в таком масштабе ранее не сталкивались", - заключил губернатор.