Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/reyting-1728428767.html
В АСИ рассказали, когда представят рейтинг качества жизни в регионах
В АСИ рассказали, когда представят рейтинг качества жизни в регионах
Рейтинг качества жизни населения в регионах РФ будет готов уже к лету, представят его на ближайшем наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:04
2021-04-15T16:31
россия
светлана чупшева
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599865153_0:34:3209:1839_1920x0_80_0_0_076ef02e9f9514facb53d49624a3069c.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рейтинг качества жизни населения в регионах РФ будет готов уже к лету, представят его на ближайшем наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщила гендиректор агентства Светлана Чупшева.В четверг президент России Владимир Путин провел совместное заседание президиума Госсовета "О повышении доступности и улучшении качества социальных услуг" и АСИ. В ходе заседания Чупшева сообщила, что агентство будет ежегодно составлять рейтинг качества жизни в российских регионах, основываясь на опросе граждан."Все опросы мы провели, сейчас собираем еще статистическую информацию. Я думаю, уже буквально летом он будет готов, и мы его представим на ближайшем заседании наблюдательного совета", - сказала Чупшева журналистам по итогам заседания Госсовета.
https://ria.ru/20210215/kachestvo-zhizni-1597462656.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599865153_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_02ed47c23735bafa3c6daaacdc010733.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, светлана чупшева, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), общество

В АСИ рассказали, когда представят рейтинг качества жизни в регионах

16:04 15.04.2021 (обновлено: 16:31 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие у станции метро ВДНХ в Москве
Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рейтинг качества жизни населения в регионах РФ будет готов уже к лету, представят его на ближайшем наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщила гендиректор агентства Светлана Чупшева.
В четверг президент России Владимир Путин провел совместное заседание президиума Госсовета "О повышении доступности и улучшении качества социальных услуг" и АСИ. В ходе заседания Чупшева сообщила, что агентство будет ежегодно составлять рейтинг качества жизни в российских регионах, основываясь на опросе граждан.
"Все опросы мы провели, сейчас собираем еще статистическую информацию. Я думаю, уже буквально летом он будет готов, и мы его представим на ближайшем заседании наблюдательного совета", - сказала Чупшева журналистам по итогам заседания Госсовета.
Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2020 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 00:00Инфографика
Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2020
 
РоссияСветлана ЧупшеваВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния