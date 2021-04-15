https://ria.ru/20210415/reyting-1728428767.html

В АСИ рассказали, когда представят рейтинг качества жизни в регионах

В АСИ рассказали, когда представят рейтинг качества жизни в регионах

Рейтинг качества жизни населения в регионах РФ будет готов уже к лету, представят его на ближайшем наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:04

2021-04-15T16:04

2021-04-15T16:31

россия

светлана чупшева

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рейтинг качества жизни населения в регионах РФ будет готов уже к лету, представят его на ближайшем наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщила гендиректор агентства Светлана Чупшева.В четверг президент России Владимир Путин провел совместное заседание президиума Госсовета "О повышении доступности и улучшении качества социальных услуг" и АСИ. В ходе заседания Чупшева сообщила, что агентство будет ежегодно составлять рейтинг качества жизни в российских регионах, основываясь на опросе граждан."Все опросы мы провели, сейчас собираем еще статистическую информацию. Я думаю, уже буквально летом он будет готов, и мы его представим на ближайшем заседании наблюдательного совета", - сказала Чупшева журналистам по итогам заседания Госсовета.

https://ria.ru/20210215/kachestvo-zhizni-1597462656.html

россия

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россия, светлана чупшева, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), общество