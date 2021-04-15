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Петр Бирюков: дорожную разметку начали обновлять в Москве
Петр Бирюков: дорожную разметку начали обновлять в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:34
2021-04-15T16:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами."Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительного ограничения движения", - подчеркнул Бирюков.По его словам, специалисты обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах города, в первую очередь работы проводятся возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров.Будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, дублирующие дорожные знаки "Ограничение скорости", "Осторожно, дети", "Фoтoвидeoфикcaция".Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности будет размечено свыше 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта, более 20 тысяч наземных пешеходных переходов, 200 "вафельниц".
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Петр Бирюков: дорожную разметку начали обновлять в Москве

16:34 15.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники дорожной службы наносят и обновляют разметки на улицах в Москве
Сотрудники дорожной службы наносят и обновляют разметки на улицах в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести на более чем 4 тысяч дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами.
"Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительного ограничения движения", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, специалисты обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах города, в первую очередь работы проводятся возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров.
Будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, дублирующие дорожные знаки "Ограничение скорости", "Осторожно, дети", "Фoтoвидeoфикcaция".
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности будет размечено свыше 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта, более 20 тысяч наземных пешеходных переходов, 200 "вафельниц".
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