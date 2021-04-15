https://ria.ru/20210415/razmetka-1728436605.html

Петр Бирюков: дорожную разметку начали обновлять в Москве

Петр Бирюков: дорожную разметку начали обновлять в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:34

2021-04-15T16:34

2021-04-15T16:34

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569803808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3b6bf6341c7c1fd278bd9bfc116eeb7.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами."Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительного ограничения движения", - подчеркнул Бирюков.По его словам, специалисты обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах города, в первую очередь работы проводятся возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров.Будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, дублирующие дорожные знаки "Ограничение скорости", "Осторожно, дети", "Фoтoвидeoфикcaция".Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности будет размечено свыше 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта, более 20 тысяч наземных пешеходных переходов, 200 "вафельниц".

https://ria.ru/20210415/uborka-1728392189.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва