Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210415/rasselenie-1728390082.html
Паслер: несколько аварийных многоэтажек Оренбурга расселят до конца года
Паслер: несколько аварийных многоэтажек Оренбурга расселят до конца года
До конца года жители нескольких многоэтажек в Оренбурге, находящихся в аварийном состоянии, будут расселены, соответствующее поручение дал губернатор области... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:24
2021-04-15T13:24
оренбургская область
жилье
денис паслер
оренбургская область
оренбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728393290_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5d3bc3a9ce1b02c5b9f82e13d740f2d5.jpg
ОРЕНБУРГ, 15 апр — РИА Новости. До конца года жители нескольких многоэтажек в Оренбурге, находящихся в аварийном состоянии, будут расселены, соответствующее поручение дал губернатор области Денис Паслер, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Губернатор Оренбуржья Денис Паслер в ходе приема граждан дал поручение изыскать средства для расселения жителей нескольких аварийных домов в областном центре, говорится в сообщении.Жителям двух наиболее проблемных подъездов одного из аварийных домов предоставят новое жилье до конца года.Решится вопрос с расселением и ещё двух аварийных домов. По словам представителей городской администрации, после поступления средств в городскую казну переселение жильцов начнется в течение двух месяцев.
https://ria.ru/20210408/eksport-1727417936.html
оренбургская область
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728393290_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_c8c6764300f3472319ddfffd4bf7c4db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье, денис паслер, оренбургская область, оренбург, общество

Паслер: несколько аварийных многоэтажек Оренбурга расселят до конца года

13:24 15.04.2021
 
© Фото : Правительство Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе приема граждан
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе приема граждан - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : Правительство Оренбургской области
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 15 апр — РИА Новости. До конца года жители нескольких многоэтажек в Оренбурге, находящихся в аварийном состоянии, будут расселены, соответствующее поручение дал губернатор области Денис Паслер, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер в ходе приема граждан дал поручение изыскать средства для расселения жителей нескольких аварийных домов в областном центре, говорится в сообщении.
Жителям двух наиболее проблемных подъездов одного из аварийных домов предоставят новое жилье до конца года.
"Я сам был на объекте вместе с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, и знаю, о чем вы говорите. Мы сделаем так, чтобы уже в этом году вопрос решился. В течение месяца найдем необходимое финансирование. Для этого потребуются больше 120 миллионов рублей", - сказал глава региона, обращаясь к пришедшим на прием горожанам.
Решится вопрос с расселением и ещё двух аварийных домов.
По словам представителей городской администрации, после поступления средств в городскую казну переселение жильцов начнется в течение двух месяцев.
"В этом году найдем средства, необходимые на расселение. В течение полугода администрация начнет работы по обеспечению вас новым жильем", - заверил губернатор.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 17:55Оренбургская область
Паслер: экспорт оренбургских товаров в Белоруссию вырос на 58 процентов
 
Оренбургская областьЖильеДенис ПаслерОренбургская областьОренбургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния