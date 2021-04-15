Паслер: несколько аварийных многоэтажек Оренбурга расселят до конца года
© Фото : Правительство Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе приема граждан
ОРЕНБУРГ, 15 апр — РИА Новости. До конца года жители нескольких многоэтажек в Оренбурге, находящихся в аварийном состоянии, будут расселены, соответствующее поручение дал губернатор области Денис Паслер, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер в ходе приема граждан дал поручение изыскать средства для расселения жителей нескольких аварийных домов в областном центре, говорится в сообщении.
Жителям двух наиболее проблемных подъездов одного из аварийных домов предоставят новое жилье до конца года.
"Я сам был на объекте вместе с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, и знаю, о чем вы говорите. Мы сделаем так, чтобы уже в этом году вопрос решился. В течение месяца найдем необходимое финансирование. Для этого потребуются больше 120 миллионов рублей", - сказал глава региона, обращаясь к пришедшим на прием горожанам.
Решится вопрос с расселением и ещё двух аварийных домов.
По словам представителей городской администрации, после поступления средств в городскую казну переселение жильцов начнется в течение двух месяцев.
"В этом году найдем средства, необходимые на расселение. В течение полугода администрация начнет работы по обеспечению вас новым жильем", - заверил губернатор.