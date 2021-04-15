https://ria.ru/20210415/rasselenie-1728390082.html

Паслер: несколько аварийных многоэтажек Оренбурга расселят до конца года

Паслер: несколько аварийных многоэтажек Оренбурга расселят до конца года

До конца года жители нескольких многоэтажек в Оренбурге, находящихся в аварийном состоянии, будут расселены, соответствующее поручение дал губернатор области... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:24

2021-04-15T13:24

2021-04-15T13:24

оренбургская область

жилье

денис паслер

оренбургская область

оренбург

общество

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ОРЕНБУРГ, 15 апр — РИА Новости. До конца года жители нескольких многоэтажек в Оренбурге, находящихся в аварийном состоянии, будут расселены, соответствующее поручение дал губернатор области Денис Паслер, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Губернатор Оренбуржья Денис Паслер в ходе приема граждан дал поручение изыскать средства для расселения жителей нескольких аварийных домов в областном центре, говорится в сообщении.Жителям двух наиболее проблемных подъездов одного из аварийных домов предоставят новое жилье до конца года.Решится вопрос с расселением и ещё двух аварийных домов. По словам представителей городской администрации, после поступления средств в городскую казну переселение жильцов начнется в течение двух месяцев.

https://ria.ru/20210408/eksport-1727417936.html

оренбургская область

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, денис паслер, оренбургская область, оренбург, общество