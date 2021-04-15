https://ria.ru/20210415/pushilin-1728495433.html

Пушилин не ждет "ничего хорошего" от переговоров Зеленского в Париже

Пушилин не ждет "ничего хорошего" от переговоров Зеленского в Париже

Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что "не ждет ничего хорошего" от переговоров президента Украины Владимира Зеленского в Париже с президентом Франции РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T22:42

2021-04-15T22:42

2021-04-15T22:54

эммануэль макрон

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир зеленский

ангела меркель

украина

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что "не ждет ничего хорошего" от переговоров президента Украины Владимира Зеленского в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.Пушилин предположил, что Зеленский "едет жаловаться на обострившуюся ситуацию на Донбассе"."А кто ее обострил? Все же очевидно - кто стягивал технику, кто нарушал режим прекращения огня. Это делала сама Украина. Украина сама делала, а Зеленский поехал жаловаться. Абсурд. Но еще абсурднее будет выглядеть поддержка со стороны Германии и Франции как стран-гарантов (минских соглашений)", - заявил глава ДНР.Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что переговоры в Париже в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель станут важной частью подготовки к переговорам в "нормандском формате".Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

https://ria.ru/20210415/donbass-1728471655.html

https://ria.ru/20210415/donbass-1728428399.html

донецкая народная республика

украина

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эммануэль макрон, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, ангела меркель, украина, в мире