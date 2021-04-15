Пушилин не ждет "ничего хорошего" от переговоров Зеленского в Париже
22:42 15.04.2021 (обновлено: 22:54 15.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что "не ждет ничего хорошего" от переговоров президента Украины Владимира Зеленского в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Я настроен крайне скептически в отношении данных переговоров. Потому что в свете развивающейся полемики в отношении как конфликта на Донбассе, так и в целом, как они описывают "чрезмерного передвижения российской техники по территории России", то я, увы, не ожидаю ничего хорошего от этих переговоров. То есть будут дежурные заявления", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Пушилин предположил, что Зеленский "едет жаловаться на обострившуюся ситуацию на Донбассе".
"А кто ее обострил? Все же очевидно - кто стягивал технику, кто нарушал режим прекращения огня. Это делала сама Украина. Украина сама делала, а Зеленский поехал жаловаться. Абсурд. Но еще абсурднее будет выглядеть поддержка со стороны Германии и Франции как стран-гарантов (минских соглашений)", - заявил глава ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что переговоры в Париже в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель станут важной частью подготовки к переговорам в "нормандском формате".
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
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