Омбудсмен Крыма назвала санкции провокацией
18:42 15.04.2021 (обновлено: 18:55 15.04.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк назвала очередной провокацией включение США в санкционный список СИЗО-1 в Симферополе за якобы жестокое содержание заключенных.
США ввели санкции против пяти физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, а также трех организаций за строительство Крымского моста и ситуацию с Крымом, сообщила ранее пресс-служба американского минфина. При этом в санкционный список также попало СИЗО-1 УФСИН по Крыму и Севастополю за якобы "жестокие условия содержания и бесчеловечные условия жизни". В Вашингтоне утверждают, что в переполненном СИЗО заключенные замерзают, голодают, страдают от паразитов.
"Ничего подобного, о чем пишут власти США, нет. Все это просто очередная провокация. Ни одного негативного отзыва насчет содержания в указанном СИЗО у нас не было", - сказала РИА Новости Опанасюк.
По ее словам, совместно с органами прокуратуры и членами общественной наблюдательной комиссии республики проводятся регулярные поверки соблюдения требуемых условий быта, качества питания и медицинского обслуживания подследственных и заключенных.
"Любое обращение о нарушении прав человека в местах заключения рассматривается мной незамедлительно", - сказала омбудсмен.