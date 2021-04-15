https://ria.ru/20210415/provokatsiya-1728466922.html

Омбудсмен Крыма назвала санкции провокацией

Омбудсмен Крыма назвала санкции провокацией

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк назвала очередной провокацией включение США в санкционный список СИЗО-1 в Симферополе за... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:42

2021-04-15T18:42

2021-04-15T18:55

россия

севастополь

вашингтон (город)

общество

симферополь

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк назвала очередной провокацией включение США в санкционный список СИЗО-1 в Симферополе за якобы жестокое содержание заключенных.США ввели санкции против пяти физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, а также трех организаций за строительство Крымского моста и ситуацию с Крымом, сообщила ранее пресс-служба американского минфина. При этом в санкционный список также попало СИЗО-1 УФСИН по Крыму и Севастополю за якобы "жестокие условия содержания и бесчеловечные условия жизни". В Вашингтоне утверждают, что в переполненном СИЗО заключенные замерзают, голодают, страдают от паразитов."Ничего подобного, о чем пишут власти США, нет. Все это просто очередная провокация. Ни одного негативного отзыва насчет содержания в указанном СИЗО у нас не было", - сказала РИА Новости Опанасюк.По ее словам, совместно с органами прокуратуры и членами общественной наблюдательной комиссии республики проводятся регулярные поверки соблюдения требуемых условий быта, качества питания и медицинского обслуживания подследственных и заключенных."Любое обращение о нарушении прав человека в местах заключения рассматривается мной незамедлительно", - сказала омбудсмен.

https://ria.ru/20210415/musor-1728465044.html

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

россия

севастополь

вашингтон (город)

симферополь

сша

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россия, севастополь, вашингтон (город), общество, симферополь, сша