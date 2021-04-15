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Омбудсмен Крыма назвала санкции провокацией
Омбудсмен Крыма назвала санкции провокацией
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк назвала очередной провокацией включение США в санкционный список СИЗО-1 в Симферополе за... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T18:42
2021-04-15T18:55
россия
севастополь
вашингтон (город)
общество
симферополь
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк назвала очередной провокацией включение США в санкционный список СИЗО-1 в Симферополе за якобы жестокое содержание заключенных.США ввели санкции против пяти физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, а также трех организаций за строительство Крымского моста и ситуацию с Крымом, сообщила ранее пресс-служба американского минфина. При этом в санкционный список также попало СИЗО-1 УФСИН по Крыму и Севастополю за якобы "жестокие условия содержания и бесчеловечные условия жизни". В Вашингтоне утверждают, что в переполненном СИЗО заключенные замерзают, голодают, страдают от паразитов."Ничего подобного, о чем пишут власти США, нет. Все это просто очередная провокация. Ни одного негативного отзыва насчет содержания в указанном СИЗО у нас не было", - сказала РИА Новости Опанасюк.По ее словам, совместно с органами прокуратуры и членами общественной наблюдательной комиссии республики проводятся регулярные поверки соблюдения требуемых условий быта, качества питания и медицинского обслуживания подследственных и заключенных."Любое обращение о нарушении прав человека в местах заключения рассматривается мной незамедлительно", - сказала омбудсмен.
https://ria.ru/20210415/musor-1728465044.html
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россия, севастополь, вашингтон (город), общество, симферополь, сша

Омбудсмен Крыма назвала санкции провокацией

18:42 15.04.2021 (обновлено: 18:55 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк назвала очередной провокацией включение США в санкционный список СИЗО-1 в Симферополе за якобы жестокое содержание заключенных.
США ввели санкции против пяти физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, а также трех организаций за строительство Крымского моста и ситуацию с Крымом, сообщила ранее пресс-служба американского минфина. При этом в санкционный список также попало СИЗО-1 УФСИН по Крыму и Севастополю за якобы "жестокие условия содержания и бесчеловечные условия жизни". В Вашингтоне утверждают, что в переполненном СИЗО заключенные замерзают, голодают, страдают от паразитов.
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"Ничего подобного, о чем пишут власти США, нет. Все это просто очередная провокация. Ни одного негативного отзыва насчет содержания в указанном СИЗО у нас не было", - сказала РИА Новости Опанасюк.
По ее словам, совместно с органами прокуратуры и членами общественной наблюдательной комиссии республики проводятся регулярные поверки соблюдения требуемых условий быта, качества питания и медицинского обслуживания подследственных и заключенных.
"Любое обращение о нарушении прав человека в местах заключения рассматривается мной незамедлительно", - сказала омбудсмен.
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