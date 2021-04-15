https://ria.ru/20210415/provokatsii-1728478755.html

ООН призвала избегать провокаций в Донбассе

ООН призвала избегать провокаций в Донбассе

ООН призывает соблюдать режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения на востоке Украины и воздерживаться от провокаций, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:55

2021-04-15T19:55

2021-04-15T19:55

стефан дюжаррик

оон

украина

в мире

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ООН, 15 апр - РИА Новости. ООН призывает соблюдать режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения на востоке Украины и воздерживаться от провокаций, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы выразили нашу обеспокоенность по поводу роста напряженности на Украине. Для нас очень важно, чтобы режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения соблюдался и любые провокации избегались", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

украина

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2021

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стефан дюжаррик, оон, украина, в мире