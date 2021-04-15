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ООН призвала избегать провокаций в Донбассе
ООН призвала избегать провокаций в Донбассе
ООН призывает соблюдать режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения на востоке Украины и воздерживаться от провокаций, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:55
2021-04-15T19:55
стефан дюжаррик
оон
украина
в мире
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ООН, 15 апр - РИА Новости. ООН призывает соблюдать режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения на востоке Украины и воздерживаться от провокаций, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы выразили нашу обеспокоенность по поводу роста напряженности на Украине. Для нас очень важно, чтобы режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения соблюдался и любые провокации избегались", - сказал Дюжаррик.
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стефан дюжаррик, оон, украина, в мире

ООН призвала избегать провокаций в Донбассе

19:55 15.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ООН, 15 апр - РИА Новости. ООН призывает соблюдать режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения на востоке Украины и воздерживаться от провокаций, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы выразили нашу обеспокоенность по поводу роста напряженности на Украине. Для нас очень важно, чтобы режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения соблюдался и любые провокации избегались", - сказал Дюжаррик.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
 
Стефан ДюжаррикООНУкраинаВ мире
 
 
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