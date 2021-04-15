https://ria.ru/20210415/priyuty-1728385499.html

Жители Ямала заплатят за содержание своих собак, попавших в приюты

Жители Ямала заплатят за содержание своих собак, попавших в приюты

Владельцы собак, попавших в приюты в Ямало-Ненецком автономном округе, будут компенсировать расходы на их содержание, такая практика начала складываться в... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:52

2021-04-15T12:52

2021-04-15T12:52

россия

здоровье - общество

ямал

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 апр - РИА Новости. Владельцы собак, попавших в приюты в Ямало-Ненецком автономном округе, будут компенсировать расходы на их содержание, такая практика начала складываться в регионе, заявил руководитель государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый.Юрист уточнил, что около 60% случаев, связанных с нападением собак на людей, приходится на домашних питомцев. Он посоветовал пострадавшим обращаться в суд с исковыми заявлениями к владельцам таких животных для возмещения ущерба в подобных ситуациях.С начала года на Ямале произошло два случая массового нападения собак на людей. В марте пес неизвестной породы покусал девять человек в селе Аксарка, где после этого ввели карантин по бешенству. Месяцем ранее в селе Сеяха также болеющая бешенством хаски напала на семерых воспитанников местной школы-интерната. Собаку, принадлежавшую местной жительнице, застрелил участковый.

https://ria.ru/20210414/priyut-1728308276.html

россия

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россия, здоровье - общество, ямал, общество