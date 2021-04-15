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Жители Ямала заплатят за содержание своих собак, попавших в приюты
Жители Ямала заплатят за содержание своих собак, попавших в приюты
Владельцы собак, попавших в приюты в Ямало-Ненецком автономном округе, будут компенсировать расходы на их содержание, такая практика начала складываться в... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:52
2021-04-15T12:52
россия
здоровье - общество
ямал
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 апр - РИА Новости. Владельцы собак, попавших в приюты в Ямало-Ненецком автономном округе, будут компенсировать расходы на их содержание, такая практика начала складываться в регионе, заявил руководитель государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый.Юрист уточнил, что около 60% случаев, связанных с нападением собак на людей, приходится на домашних питомцев. Он посоветовал пострадавшим обращаться в суд с исковыми заявлениями к владельцам таких животных для возмещения ущерба в подобных ситуациях.С начала года на Ямале произошло два случая массового нападения собак на людей. В марте пес неизвестной породы покусал девять человек в селе Аксарка, где после этого ввели карантин по бешенству. Месяцем ранее в селе Сеяха также болеющая бешенством хаски напала на семерых воспитанников местной школы-интерната. Собаку, принадлежавшую местной жительнице, застрелил участковый.
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россия, здоровье - общество, ямал, общество

Жители Ямала заплатят за содержание своих собак, попавших в приюты

12:52 15.04.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБродячая собака в вольере приюта для бездомных животных "Владпитомник" во Владикавказе
Бродячая собака в вольере приюта для бездомных животных Владпитомник во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 апр - РИА Новости. Владельцы собак, попавших в приюты в Ямало-Ненецком автономном округе, будут компенсировать расходы на их содержание, такая практика начала складываться в регионе, заявил руководитель государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый.
"Статистика говорит, что порядка 30-40% домашних животных, которые содержатся в приютах, имеют хозяев. Сейчас в округе начала складываться практика, что если животное попало в приют, то все затраты приюта компенсирует владелец... Неоднократно одни и те же собаки попадают - это безответственное отношение", - сказал Погорелый в прямом эфире в соцсетях.
Юрист уточнил, что около 60% случаев, связанных с нападением собак на людей, приходится на домашних питомцев. Он посоветовал пострадавшим обращаться в суд с исковыми заявлениями к владельцам таких животных для возмещения ущерба в подобных ситуациях.
С начала года на Ямале произошло два случая массового нападения собак на людей. В марте пес неизвестной породы покусал девять человек в селе Аксарка, где после этого ввели карантин по бешенству. Месяцем ранее в селе Сеяха также болеющая бешенством хаски напала на семерых воспитанников местной школы-интерната. Собаку, принадлежавшую местной жительнице, застрелил участковый.
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