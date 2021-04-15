https://ria.ru/20210415/pribyl-1728460102.html

Чистая прибыль ПСБ по РСБУ в I квартале составила 5,8 млрд рублей

Чистая прибыль ПСБ по РСБУ в I квартале составила 5,8 млрд рублей

Чистая прибыль ПСБ по РСБУ в I квартале 2021 года составила 5,8 млрд рублей, сообщает банк со ссылкой на предварительные неконсолидированные данные. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:14

2021-04-15T18:14

2021-04-15T18:14

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Чистая прибыль ПСБ по РСБУ в I квартале 2021 года составила 5,8 млрд рублей, сообщает банк со ссылкой на предварительные неконсолидированные данные.Активы банка выросли с начала года на 13% и достигли 3,1 триллиона рублей. "ПСБ планомерно наращивает объемы бизнеса - рост чистого кредитного портфеля за последние 12 месяцев составил 40%, активы банка за тот же период выросли в полтора раза и превысили 3 триллиона рублей на начало апреля 2021 года. На фоне роста активов банк демонстрирует сильную динамику основного дохода: чистый процентный доход в I квартале 2021 года увеличился почти на 50% год к году, чистый комиссионный доход - более чем на 40%. Мы сохраняем фокус на технологическую трансформацию бизнеса и расширение клиентской базы, что на фоне восстановительного роста экономики позволяет нам показывать качественный рост с опережением рыночных темпов во всех ключевых сегментах", - цитируется в сообщении главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.Чистый процентный доход в I квартале 2021 года увеличился до 21,4 миллиарда рублей (рост 49% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) на фоне роста объемов бизнеса. Чистый комиссионный доход вырос до 6,7 миллиарда рублей (рост 42%), что обеспечено преимущественно банкострахованием, а также транзакционным и гарантийным бизнесом.К концу 1 квартала 2021 года клиентский кредитный портфель составляет 1425 миллиардов рублей, из них 1 093 миллиарда рублей - кредиты юридическим лицам, 333 миллиарда рублей - розничные кредиты. Капитал банка на 1 апреля 2021 года составил 280 миллиардов рублей, увеличившись на 3% с начала года. Прирост капитала обеспечен полученной прибылью за отчетный период. Нормативы достаточности капитала выполняются с запасом.

https://ria.ru/20210415/bank-1728376239.html

https://ria.ru/20210409/fradkov-1727582971.html

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