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Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
Основные преобразования в Российской армии завершились, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью "Российской газете", которое опубликуют в пятницу. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T21:33
2021-04-15T21:33
2021-04-15T22:09
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Основные преобразования в Российской армии завершились, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью "Российской газете", которое опубликуют в пятницу.По его словам, сегодня Вооруженные силы отвечают всем требованиям, которые предъявляют самым передовым армиям мира."Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной", — заключил Шойгу.Ранее в апреле стало известно, что в Вооруженных силах вскоре появится первое подразделение, оснащенное ударными роботами "Уран-9". Его вооружение состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет "Атака", а также огнеметов "Шмель".
https://ria.ru/20210414/medved-1728241264.html
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россия, сергей шойгу, безопасность
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Основные преобразования в Российской армии завершились, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью "Российской газете
", которое опубликуют в пятницу.
"Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации
параметров", — добавил глава Минобороны.
По его словам, сегодня Вооруженные силы отвечают всем требованиям, которые предъявляют самым передовым армиям мира.
"Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной", — заключил Шойгу.
Ранее в апреле стало известно, что в Вооруженных силах вскоре появится первое подразделение, оснащенное ударными роботами "Уран-9". Его вооружение состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет "Атака", а также огнеметов "Шмель".