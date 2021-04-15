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Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
Основные преобразования в Российской армии завершились, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью "Российской газете", которое опубликуют в пятницу. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T21:33
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россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Основные преобразования в Российской армии завершились, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью "Российской газете", которое опубликуют в пятницу.По его словам, сегодня Вооруженные силы отвечают всем требованиям, которые предъявляют самым передовым армиям мира."Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной", — заключил Шойгу.Ранее в апреле стало известно, что в Вооруженных силах вскоре появится первое подразделение, оснащенное ударными роботами "Уран-9". Его вооружение состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет "Атака", а также огнеметов "Шмель".
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россия, сергей шойгу, безопасность

Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии

21:33 15.04.2021 (обновлено: 22:09 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу с рабочим визитом в Мурманской области
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу с рабочим визитом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Основные преобразования в Российской армии завершились, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью "Российской газете", которое опубликуют в пятницу.
"Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров", — добавил глава Минобороны.
По его словам, сегодня Вооруженные силы отвечают всем требованиям, которые предъявляют самым передовым армиям мира.
"Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной", — заключил Шойгу.
Ранее в апреле стало известно, что в Вооруженных силах вскоре появится первое подразделение, оснащенное ударными роботами "Уран-9". Его вооружение состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет "Атака", а также огнеметов "Шмель".
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