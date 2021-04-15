https://ria.ru/20210415/preobrazovaniya-1728490427.html

Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии

Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии

Основные преобразования в Российской армии завершились, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью "Российской газете", которое опубликуют в пятницу. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T21:33

2021-04-15T21:33

2021-04-15T22:09

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Основные преобразования в Российской армии завершились, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью "Российской газете", которое опубликуют в пятницу.По его словам, сегодня Вооруженные силы отвечают всем требованиям, которые предъявляют самым передовым армиям мира."Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной", — заключил Шойгу.Ранее в апреле стало известно, что в Вооруженных силах вскоре появится первое подразделение, оснащенное ударными роботами "Уран-9". Его вооружение состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет "Атака", а также огнеметов "Шмель".

https://ria.ru/20210414/medved-1728241264.html

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2021

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россия, сергей шойгу, безопасность