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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
https://ria.ru/20210415/pravoporyadok-1728400048.html
Правопорядок на праздники обеспечат две тысячи тюменских полицейских
Правопорядок на праздники обеспечат две тысячи тюменских полицейских
Около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и 390 дружинников и казаков привлекут к охране общественного порядка в период майских праздников, сообщил... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:00
2021-04-15T14:00
тюменская область
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и 390 дружинников и казаков привлекут к охране общественного порядка в период майских праздников, сообщил начальник УМВД РФ по Тюменской области генерал-майор полиции Леонид Коломиец на совместном заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.По словам губернатора, существенное влияние на обстановку второй год подряд оказывают ограничения, введенные для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Начальник регионального Управления Росгвардии полковник Евгений Федоткин в свою очередь сообщил, что тюменские росгвардейцы в праздничные и предпраздничные дни будут нести службу в усиленном режиме.
https://ria.ru/20210415/agrokhozyaystva-1728377511.html
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александр моор, тюменская область

Правопорядок на праздники обеспечат две тысячи тюменских полицейских

14:00 15.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкГорожане прогуливаются по набережной реки Туры в Тюмени
Горожане прогуливаются по набережной реки Туры в Тюмени - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и 390 дружинников и казаков привлекут к охране общественного порядка в период майских праздников, сообщил начальник УМВД РФ по Тюменской области генерал-майор полиции Леонид Коломиец на совместном заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Порядок проведения майских праздников, в первую очередь Дня Победы, будет определяться, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. Однако органы власти и правоохранительные структуры должны быть полностью готовы к любому формату праздничных мероприятий. Обеспечение безопасности земляков – наша важнейшая задача", – заявил глава региона.
По словам губернатора, существенное влияние на обстановку второй год подряд оказывают ограничения, введенные для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
"Несмотря на снижение заболеваемости и активную вакцинацию населения, необходимо учитывать возможность осложнения эпидемиологической обстановки из-за увеличения потока туристов, возвращающихся из зарубежных поездок, началом дачного сезона и выездов на природу", - отметил Моор.
Начальник регионального Управления Росгвардии полковник Евгений Федоткин в свою очередь сообщил, что тюменские росгвардейцы в праздничные и предпраздничные дни будут нести службу в усиленном режиме.
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская область
 
 
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