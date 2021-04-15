Правопорядок на праздники обеспечат две тысячи тюменских полицейских
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкГорожане прогуливаются по набережной реки Туры в Тюмени
ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и 390 дружинников и казаков привлекут к охране общественного порядка в период майских праздников, сообщил начальник УМВД РФ по Тюменской области генерал-майор полиции Леонид Коломиец на совместном заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Порядок проведения майских праздников, в первую очередь Дня Победы, будет определяться, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. Однако органы власти и правоохранительные структуры должны быть полностью готовы к любому формату праздничных мероприятий. Обеспечение безопасности земляков – наша важнейшая задача", – заявил глава региона.
По словам губернатора, существенное влияние на обстановку второй год подряд оказывают ограничения, введенные для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
"Несмотря на снижение заболеваемости и активную вакцинацию населения, необходимо учитывать возможность осложнения эпидемиологической обстановки из-за увеличения потока туристов, возвращающихся из зарубежных поездок, началом дачного сезона и выездов на природу", - отметил Моор.
Начальник регионального Управления Росгвардии полковник Евгений Федоткин в свою очередь сообщил, что тюменские росгвардейцы в праздничные и предпраздничные дни будут нести службу в усиленном режиме.