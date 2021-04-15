https://ria.ru/20210415/pravoporyadok-1728400048.html

Правопорядок на праздники обеспечат две тысячи тюменских полицейских

Правопорядок на праздники обеспечат две тысячи тюменских полицейских

Около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и 390 дружинников и казаков привлекут к охране общественного порядка в период майских праздников, сообщил... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:00

2021-04-15T14:00

2021-04-15T14:00

тюменская область

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и 390 дружинников и казаков привлекут к охране общественного порядка в период майских праздников, сообщил начальник УМВД РФ по Тюменской области генерал-майор полиции Леонид Коломиец на совместном заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.По словам губернатора, существенное влияние на обстановку второй год подряд оказывают ограничения, введенные для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Начальник регионального Управления Росгвардии полковник Евгений Федоткин в свою очередь сообщил, что тюменские росгвардейцы в праздничные и предпраздничные дни будут нести службу в усиленном режиме.

https://ria.ru/20210415/agrokhozyaystva-1728377511.html

тюменская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюменская область