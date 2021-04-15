Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/pozhar-1728443626.html
В Москве загорелось офисное здание
В Москве загорелось офисное здание
Офисное здание, в котором находится одно из подразделений Пенсионного фонда России, загорелось на юго-востоке Москвы, площадь возгорания уточняется, рассказал... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:58
2021-04-15T19:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Офисное здание, в котором находится одно из подразделений Пенсионного фонда России, загорелось на юго-востоке Москвы, площадь возгорания уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, в горящем здании расположены различные учреждения, в том числе одно из подразделений Пенсионного фонда России. Размер здания, где происходит пожар, - 120 на 18 метров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в ходе тушения спасен один человек.Площадь пожара в административном здании на юго-востоке Москвы достигла 400 квадратных метров, частично обрушилась крыша, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.По его словам, в результате пожара "произошло частичное обрушение кровли". Информация о пострадавших уточняется.Позднее пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что его подразделения нет в горящем здании на Южнопортовой улице в Москве, срок аренды истек в январе."Срок аренды помещения, расположенного по данному адресу, истёк в январе 2021 года. В настоящее время подразделения Пенсионного фонда там нет", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.
https://ria.ru/20210413/pozhar-1728044786.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, происшествия

В Москве загорелось офисное здание

16:58 15.04.2021 (обновлено: 19:20 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Офисное здание, в котором находится одно из подразделений Пенсионного фонда России, загорелось на юго-востоке Москвы, площадь возгорания уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Происходит горение на кровле трехэтажного офисного здания на улице Южнопортовая", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в горящем здании расположены различные учреждения, в том числе одно из подразделений Пенсионного фонда России. Размер здания, где происходит пожар, - 120 на 18 метров.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в ходе тушения спасен один человек.
Площадь пожара в административном здании на юго-востоке Москвы достигла 400 квадратных метров, частично обрушилась крыша, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"По уточненной информации, пожар происходит на мансардном этаже здания на общей площади около 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате пожара "произошло частичное обрушение кровли". Информация о пострадавших уточняется.
Кадры с места пожара Невской мануфактуры - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 12:16
Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
Позднее пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что его подразделения нет в горящем здании на Южнопортовой улице в Москве, срок аренды истек в январе.
"Срок аренды помещения, расположенного по данному адресу, истёк в январе 2021 года. В настоящее время подразделения Пенсионного фонда там нет", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния