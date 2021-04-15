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В Москве загорелось офисное здание
В Москве загорелось офисное здание
Офисное здание, в котором находится одно из подразделений Пенсионного фонда России, загорелось на юго-востоке Москвы, площадь возгорания уточняется, рассказал... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:58
2021-04-15T16:58
2021-04-15T19:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Офисное здание, в котором находится одно из подразделений Пенсионного фонда России, загорелось на юго-востоке Москвы, площадь возгорания уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, в горящем здании расположены различные учреждения, в том числе одно из подразделений Пенсионного фонда России. Размер здания, где происходит пожар, - 120 на 18 метров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в ходе тушения спасен один человек.Площадь пожара в административном здании на юго-востоке Москвы достигла 400 квадратных метров, частично обрушилась крыша, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.По его словам, в результате пожара "произошло частичное обрушение кровли". Информация о пострадавших уточняется.Позднее пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что его подразделения нет в горящем здании на Южнопортовой улице в Москве, срок аренды истек в январе."Срок аренды помещения, расположенного по данному адресу, истёк в январе 2021 года. В настоящее время подразделения Пенсионного фонда там нет", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, происшествия
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Офисное здание, в котором находится одно из подразделений Пенсионного фонда России
, загорелось на юго-востоке Москвы
, площадь возгорания уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Происходит горение на кровле трехэтажного офисного здания на улице Южнопортовая", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в горящем здании расположены различные учреждения, в том числе одно из подразделений Пенсионного фонда России. Размер здания, где происходит пожар, - 120 на 18 метров.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС
, в ходе тушения спасен один человек.
Площадь пожара в административном здании на юго-востоке Москвы достигла 400 квадратных метров, частично обрушилась крыша, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"По уточненной информации, пожар происходит на мансардном этаже здания на общей площади около 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате пожара "произошло частичное обрушение кровли". Информация о пострадавших уточняется.
Позднее пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что его подразделения нет в горящем здании на Южнопортовой улице в Москве, срок аренды истек в январе.
"Срок аренды помещения, расположенного по данному адресу, истёк в январе 2021 года. В настоящее время подразделения Пенсионного фонда там нет", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.