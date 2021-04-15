https://ria.ru/20210415/pozhar-1728443626.html

В Москве загорелось офисное здание

В Москве загорелось офисное здание

Офисное здание, в котором находится одно из подразделений Пенсионного фонда России, загорелось на юго-востоке Москвы, площадь возгорания уточняется, рассказал... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:58

2021-04-15T16:58

2021-04-15T19:20

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Офисное здание, в котором находится одно из подразделений Пенсионного фонда России, загорелось на юго-востоке Москвы, площадь возгорания уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, в горящем здании расположены различные учреждения, в том числе одно из подразделений Пенсионного фонда России. Размер здания, где происходит пожар, - 120 на 18 метров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в ходе тушения спасен один человек.Площадь пожара в административном здании на юго-востоке Москвы достигла 400 квадратных метров, частично обрушилась крыша, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.По его словам, в результате пожара "произошло частичное обрушение кровли". Информация о пострадавших уточняется.Позднее пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что его подразделения нет в горящем здании на Южнопортовой улице в Москве, срок аренды истек в январе."Срок аренды помещения, расположенного по данному адресу, истёк в январе 2021 года. В настоящее время подразделения Пенсионного фонда там нет", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

https://ria.ru/20210413/pozhar-1728044786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, происшествия