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В Свердловской области загорелись семь частных жилых домов
В Свердловской области загорелись семь частных жилых домов
Семь частных жилых домов загорелись на площади 500 квадратных метров в Березовском городском округе Свердловской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:28
2021-04-15T16:28
2021-04-15T16:29
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
березовский
свердловская область
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Семь частных жилых домов загорелись на площади 500 квадратных метров в Березовском городском округе Свердловской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.По его словам, на место пожара направлены дополнительные подразделения спасателей. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 49 человек и 11 единиц техники.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), березовский, свердловская область, происшествия