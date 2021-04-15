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В Свердловской области загорелись семь частных жилых домов

В Свердловской области загорелись семь частных жилых домов

Семь частных жилых домов загорелись на площади 500 квадратных метров в Березовском городском округе Свердловской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:28

2021-04-15T16:28

2021-04-15T16:29

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

березовский

свердловская область

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Семь частных жилых домов загорелись на площади 500 квадратных метров в Березовском городском округе Свердловской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.По его словам, на место пожара направлены дополнительные подразделения спасателей. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 49 человек и 11 единиц техники.

россия

березовский

свердловская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), березовский, свердловская область, происшествия