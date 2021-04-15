https://ria.ru/20210415/pozhar-1728376124.html

На Урале рассказали о состоянии детей, выживших при пожаре в частном доме

На Урале рассказали о состоянии детей, выживших при пожаре в частном доме

Двух детей, выживших при пожаре в селе Бызово под Нижним Тагилом, доставили в больницу в Екатеринбург, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:09

2021-04-15T12:09

2021-04-15T12:09

пожар в частном доме на урале

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

нижний тагил

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Двух детей, выживших при пожаре в селе Бызово под Нижним Тагилом, доставили в больницу в Екатеринбург, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Свердловской области.Пожар произошел в четверг около 01.45 (23.45 мск среды) в селе Бызово. В результате возгорания деревянного дома пострадали двое взрослых и двое детей, все они были госпитализированы в больницы Нижнего Тагила, пятеро детей погибли. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам."Дети доставлены в городскую детскую больницу №9 в Екатеринбурге. Мальчик трех лет в состоянии тяжелом, девочка 1 год и 3 месяца в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210415/pozhar-1728344261.html

свердловская область

нижний тагил

екатеринбург

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пожар в частном доме на урале, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, нижний тагил, екатеринбург, происшествия