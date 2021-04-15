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Появилось видео пожара в Свердловской области, где погибли пятеро детей
Появилось видео пожара в Свердловской области, где погибли пятеро детей
МЧС опубликовало видео с места пожара в селе Бызово Свердловской области, где погибли дети. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T08:51
2021-04-15T09:36
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места пожара в селе Бызово Свердловской области, где погибли дети.На кадрах видно полыхающую постройку, а также работу экстренных служб.Частный дом загорелся в 01:45 по местному времени. К моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем, кровля рухнула. Двое взрослых и двое детей смогли выбраться, сейчас они находятся в больнице. Судьба еще пятерых детей оставалась неизвестной.Пожар локализовали на площади в сто квадратных метров в 02:20, через 40 минут ликвидировали открытое горение. При разборе завалов нашли пять тел.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В МВД рассказали, что в деревянном доме 1957 года постройки было печное отопление, которое недавно заменили на новое. Среди причин возгорания рассматривается и ветхость электропроводки.
свердловская область
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры с места пожара в частном доме в Свердловской области
Тела четырех детей найдены при разборке сгоревшего частного дома в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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жилье, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

Появилось видео пожара в Свердловской области, где погибли пятеро детей

08:51 15.04.2021 (обновлено: 09:36 15.04.2021)
 
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места пожара в селе Бызово Свердловской области, где погибли дети.
На кадрах видно полыхающую постройку, а также работу экстренных служб.
Частный дом загорелся в 01:45 по местному времени. К моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем, кровля рухнула. Двое взрослых и двое детей смогли выбраться, сейчас они находятся в больнице. Судьба еще пятерых детей оставалась неизвестной.
Пожар локализовали на площади в сто квадратных метров в 02:20, через 40 минут ликвидировали открытое горение. При разборе завалов нашли пять тел.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
В МВД рассказали, что в деревянном доме 1957 года постройки было печное отопление, которое недавно заменили на новое. Среди причин возгорания рассматривается и ветхость электропроводки.
 
ЖильеСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
 
 
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