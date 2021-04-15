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Появилось видео пожара в Свердловской области, где погибли пятеро детей

Появилось видео пожара в Свердловской области, где погибли пятеро детей

МЧС опубликовало видео с места пожара в селе Бызово Свердловской области, где погибли дети. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T08:51

2021-04-15T08:51

2021-04-15T09:36

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

происшествия

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места пожара в селе Бызово Свердловской области, где погибли дети.На кадрах видно полыхающую постройку, а также работу экстренных служб.Частный дом загорелся в 01:45 по местному времени. К моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем, кровля рухнула. Двое взрослых и двое детей смогли выбраться, сейчас они находятся в больнице. Судьба еще пятерых детей оставалась неизвестной.Пожар локализовали на площади в сто квадратных метров в 02:20, через 40 минут ликвидировали открытое горение. При разборе завалов нашли пять тел.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В МВД рассказали, что в деревянном доме 1957 года постройки было печное отопление, которое недавно заменили на новое. Среди причин возгорания рассматривается и ветхость электропроводки.

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в частном доме в Свердловской области Тела четырех детей найдены при разборке сгоревшего частного дома в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. 2021-04-15T08:51 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия