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Появилось видео пожара в Свердловской области, где погибли пятеро детей
Появилось видео пожара в Свердловской области, где погибли пятеро детей
МЧС опубликовало видео с места пожара в селе Бызово Свердловской области, где погибли дети. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T08:51
2021-04-15T08:51
2021-04-15T09:36
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места пожара в селе Бызово Свердловской области, где погибли дети.На кадрах видно полыхающую постройку, а также работу экстренных служб.Частный дом загорелся в 01:45 по местному времени. К моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем, кровля рухнула. Двое взрослых и двое детей смогли выбраться, сейчас они находятся в больнице. Судьба еще пятерых детей оставалась неизвестной.Пожар локализовали на площади в сто квадратных метров в 02:20, через 40 минут ликвидировали открытое горение. При разборе завалов нашли пять тел.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В МВД рассказали, что в деревянном доме 1957 года постройки было печное отопление, которое недавно заменили на новое. Среди причин возгорания рассматривается и ветхость электропроводки.
свердловская область
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728343579_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_3f9b2a23de5d2f12fc771fd0d94d6243.jpg
Кадры с места пожара в частном доме в Свердловской области
Тела четырех детей найдены при разборке сгоревшего частного дома в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
2021-04-15T08:51
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. МЧС
опубликовало видео с места пожара в селе Бызово Свердловской области
, где погибли дети.
На кадрах видно полыхающую постройку, а также работу экстренных служб.
Частный дом загорелся в 01:45 по местному времени. К моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем, кровля рухнула. Двое взрослых и двое детей смогли выбраться, сейчас они находятся в больнице. Судьба еще пятерых детей оставалась неизвестной.
Пожар локализовали на площади в сто квадратных метров в 02:20, через 40 минут ликвидировали открытое горение. При разборе завалов нашли пять тел.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
В МВД рассказали, что в деревянном доме 1957 года постройки было печное отопление, которое недавно заменили на новое. Среди причин возгорания рассматривается и ветхость электропроводки.