https://ria.ru/20210415/potok-1728403613.html
В Госдуме назвали сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
В Госдуме назвали сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Завершение строительства "Северного потока 2" ожидается не позднее лета, и есть надежда на получение Германией первого газа по этому трубопроводу также в этот... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:04
2021-04-15T14:04
2021-04-15T14:54
россия
allseas
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сша
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павел завальный
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северный поток — 2
госдума рф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Завершение строительства "Северного потока 2" ожидается не позднее лета, и есть надежда на получение Германией первого газа по этому трубопроводу также в этот срок, заявил глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный."Все идет к тому, что мы не позднее лета должны все работы закончить", - сказал Завальный в ходе встречи депутатов Госдумы с коллегами из бундестага - членами германо-российской парламентской группы, отвечая на вопрос о том, когда завершится строительство "Северного потока 2" и будет пущен первый газ по газопроводу.Он отметил, что в настоящий момент к строительству присоединилось судно-трубоукладчик "Академик Черский", и процесс ускорился. "И есть надежда, что вторая нитка, ну и первая, будут уложены не позднее июня, если, конечно, не будут мешать суда иностранных государств. Были такие прецеденты уже", - добавил он."Ну и мы очень надеемся, что до конца лета все работы и по строительству, и по наладке подачи газа будут закончены, и что до конца лета, есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", - заключил он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.
https://ria.ru/20210414/potok-1728230567.html
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россия, allseas, газпром, сша, украина, павел завальный, германия, северный поток — 2, госдума рф, в мире
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Завершение строительства "Северного потока 2" ожидается не позднее лета, и есть надежда на получение Германией
первого газа по этому трубопроводу также в этот срок, заявил глава комитета Госдумы
по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный
.
"Все идет к тому, что мы не позднее лета должны все работы закончить", - сказал Завальный в ходе встречи депутатов Госдумы с коллегами из бундестага - членами германо-российской парламентской группы, отвечая на вопрос о том, когда завершится строительство "Северного потока 2" и будет пущен первый газ по газопроводу.
Он отметил, что в настоящий момент к строительству присоединилось судно-трубоукладчик "Академик Черский", и процесс ускорился. "И есть надежда, что вторая нитка, ну и первая, будут уложены не позднее июня, если, конечно, не будут мешать суда иностранных государств. Были такие прецеденты уже", - добавил он.
"Ну и мы очень надеемся, что до конца лета все работы и по строительству, и по наладке подачи газа будут закончены, и что до конца лета, есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", - заключил он.
"Северный поток 2
" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России
через Балтийское море
до Германии. Против проекта активно выступают США
, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина
и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas
вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG
(100%-ная дочерняя компания "Газпрома
") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.