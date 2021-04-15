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Посол США назвал разговор в МИД России профессиональным и уважительным
Посол США назвал разговор в МИД России профессиональным и уважительным
США продолжат искать возможности для взаимодействия с РФ для построения более стабильного мира, заявил американский посол в Москве Джон Салливан. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:23
2021-04-15T19:36
россия
джон салливан
сша
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США продолжат искать возможности для взаимодействия с РФ для построения более стабильного мира, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.Ранее МИД России сообщил о вызове посла США в свете введенных против России санкций.Он также сообщил, что встреча, в ходе которой он проинформировал российскую сторону об американских мерах, была запрошена американской стороной и прошла в профессиональном и уважительном ключе.США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. В США рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728426287.html
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
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россия, джон салливан, сша, в мире

Посол США назвал разговор в МИД России профессиональным и уважительным

19:23 15.04.2021 (обновлено: 19:36 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США продолжат искать возможности для взаимодействия с РФ для построения более стабильного мира, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
Ранее МИД России сообщил о вызове посла США в свете введенных против России санкций.

"Там, где это будет возможно, США продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией ради построения более стабильных и предсказуемых отношений в соответствии с интересами США", - говорится в заявлении посла, опубликованном на сайте посольства.

Он также сообщил, что встреча, в ходе которой он проинформировал российскую сторону об американских мерах, была запрошена американской стороной и прошла в профессиональном и уважительном ключе.
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МИД прокомментировал новые санкции США против России
США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. В США рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы.
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