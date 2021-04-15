Посол США назвал разговор в МИД России профессиональным и уважительным
19:23 15.04.2021 (обновлено: 19:36 15.04.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США продолжат искать возможности для взаимодействия с РФ для построения более стабильного мира, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
Ранее МИД России сообщил о вызове посла США в свете введенных против России санкций.
"Там, где это будет возможно, США продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией ради построения более стабильных и предсказуемых отношений в соответствии с интересами США", - говорится в заявлении посла, опубликованном на сайте посольства.
Он также сообщил, что встреча, в ходе которой он проинформировал российскую сторону об американских мерах, была запрошена американской стороной и прошла в профессиональном и уважительном ключе.
США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. В США рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы.
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