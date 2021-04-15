https://ria.ru/20210415/posol-1728473412.html

Посол США назвал разговор в МИД России профессиональным и уважительным

Посол США назвал разговор в МИД России профессиональным и уважительным

США продолжат искать возможности для взаимодействия с РФ для построения более стабильного мира, заявил американский посол в Москве Джон Салливан. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:23

2021-04-15T19:23

2021-04-15T19:36

россия

джон салливан

сша

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США продолжат искать возможности для взаимодействия с РФ для построения более стабильного мира, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.Ранее МИД России сообщил о вызове посла США в свете введенных против России санкций.Он также сообщил, что встреча, в ходе которой он проинформировал российскую сторону об американских мерах, была запрошена американской стороной и прошла в профессиональном и уважительном ключе.США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. В США рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728426287.html

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

россия

сша

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2021

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россия, джон салливан, сша, в мире